Первое заседание Совета мира, инициированное Дональдом Трампом по разрешению конфликта в Газе, ознаменовалось курьезным инцидентом. Камеры журналистов неоднократно фиксировали, как 79-летний президент США боролся со сном, а иногда и вовсе засыпал во время выступлений других участников.

«Борьба с бодрствованием»: Дональд Трамп уснул на первом заседании собственного Совета мира

Как сообщают очевидцы и иностранные СМИ, после собственной речи Трамп занял место в зале и где его веки стали заметно тяжелее во время докладов коллег.

"Президент Трамп, казалось, изо всех сил пытался держать глаза открытыми в четверг во время первой встречи своего Совета мира в Вашингтоне. В течение заседания он выглядел так, будто борется со сном, и время от времени казалось, что он куняет", — отмечают репортеры с места происшествия.

Наблюдатели заметили, что Трамп активизировался только в моменты аплодисментов, однако в целом выглядел истощенным продолжительностью мероприятия.

"Трамп продолжает пытаться не уснуть, пока это нескончаемое заседание Совета мира тянется. Мы уже два с половиной часа на этом мероприятии!" — комментировали журналисты в соцсетях.

Аналитики подчеркивают, что это не первый подобный случай. Ранее президент США уже попадал в схожие ситуации во время заседаний Кабинета министров и подписания международных соглашений. Тогда Трамп отвергал обвинения, заявляя, что он бодрствовал, а просто "моргал" или "отдыхал глазами", поскольку обсуждение было слишком скучным.

Несмотря на этот инцидент, заседание Совета мира завершилось объявлением о значительных финансовых взносах и обязательствах стран-партнеров по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время заседания Совета мира президент США Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал свой специфический стиль общения, развлекая присутствующих неожиданными комментариями. Представляя 47-летнего президента Парагвая Сантьяго Пенью, американский лидер прибег к личным замечаниям по поводу внешности коллеги.