Перше засідання Ради миру, ініційоване Дональдом Трампом для розв'язання конфлікту в Газі, ознаменувалося курйозним інцидентом. Камери журналістів неодноразово фіксували, як 79-річний президент США боровся зі сном, а подекуди й зовсім засинав під час виступів інших учасників.

«Боротьба з неспанням»: Дональд Трамп заснув на першому засіданні власної Ради миру

Як повідомляють очевидці та іноземні ЗМІ, після власної промови Трамп зайняв місце у залі, де його повіки стали помітно важчими під час доповідей колег.

"Президент Трамп, здавалося, щосили намагався тримати очі відкритими в четвер під час першої зустрічі своєї Ради миру у Вашингтоні. Протягом засідання він виглядав так, ніби бореться зі сном, і час від часу здавалося, що він куняє", — зазначають репортери з місця події.

Спостерігачі зауважили, що Трамп активізувався лише в моменти оплесків, проте загалом виглядав виснаженим тривалістю заходу.

"Трамп продовжує намагатися не заснути, поки це нескінченне засідання Ради миру тягнеться. Ми вже дві з половиною години на цьому заході!" — коментували журналісти у соцмережах.

Аналітики підкреслюють, що це не перший подібний випадок. Раніше президент США вже потрапляв у схожі ситуації під час засідань Кабінету міністрів та підписання міжнародних угод. Тоді Трамп відкидав звинувачення, заявляючи, що він не спав, а просто "кліпав" або "відпочивав очима", оскільки обговорення було надто нудним.

Попри цей інцидент, засідання Ради миру завершилося оголошенням про значні фінансові внески та зобов’язання країн-партнерів щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході.

