Під час засідання Ради миру президент США Дональд Трамп вкотре продемонстрував свій специфічний стиль спілкування, розваживши присутніх неочікуваними коментарями. Представляючи 47-річного президента Парагваю Сантьяго Пенью, американський лідер вдався до особистих зауважень щодо зовнішності колеги.

Дональд Трамп на засіданні Ради миру зробив неоднозначне зізнання про «молодих красенів»

Назвавши Пенью "молодим і красивим хлопцем", Трамп одразу поспішив уточнити свої вподобання, викликавши жваву реакцію аудиторії.

"Завжди приємно бути молодим і красивим. Це не означає, що ми повинні тебе любити. Мені не подобаються молоді, красиві чоловіки", — заявив президент США.

Продовжуючи свою імпровізовану промову, Дональд Трамп підкреслив, що його інтереси лежать в іншій площині, і наголосив на своїй прихильності до жінок.

"Жінки мені подобаються. Чоловіки мене не цікавлять. Добре. Так, так. Так, дуже дякую. Ви також чудово справляєтеся", — додав Трамп, звертаючись до парагвайського колеги.

Незважаючи на неформальний тон і жарти, президент США резюмував, що Сантьяго Пенья демонструє чудові результати на своїй посаді. Цей епізод став одним із найбільш обговорюваних моментів офіційного відкриття Ради миру.

