Борьба за Белый дом уже началась: Рубио сделал неожиданное заявление о выборах-2028

Государственный секретарь США Марко Рубио не намерен бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года, если в гонку официально вступит нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с позицией главы американской дипломатии.

Рубио и Вэнс. Фото: из открытых источников

По информации агентства, Рубио неоднократно говорил своим советникам и ближайшим помощникам, что готов уступить дорогу Вэнсу, если тот объявит о намерении баллотироваться.

При этом AP отмечает, что влияние Рубио в администрации Дональда Трампа заметно выросло. Совмещая должности государственного секретаря и помощника президента по национальной безопасности, он активно усиливает собственные позиции, назначая союзников на ключевые должности в Совете национальной безопасности Белого дома.

Несмотря на работу в одной команде, Рубио и Вэнс придерживаются разных взглядов на внешнюю политику. Вице-президент неоднократно критиковал действия Израиля в Ливане и выступал за более прагматичный подход к международным конфликтам. Рубио, напротив, сохраняет традиционно жесткую линию поддержки союзников США и остается сторонником концепции "свободного мира", сформулированной еще во времена Рональда Рейгана.

Различия проявились и в вопросе переговоров с Ираном. По данным AP, Рубио скептически относился к перспективам диалога с Тегераном и отказался возглавить переговорную миссию. После этого Вэнс дважды обращался к Трампу с просьбой поручить руководство делегацией именно ему.

В Госдепартаменте, однако, подчеркивают, что между ключевыми представителями администрации нет раскола. По словам пресс-секретаря Томми Пиготта, все решения принимаются в полном согласии с президентом Дональдом Трампом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп обрушился на Верховный суд и неожиданно вспомнил Си Цзиньпина: "Большая победа Китая".



