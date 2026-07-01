Боротьба за Білий дім уже розпочалася: Рубіо зробив несподівану заяву про вибори-2028

Державний секретар США Марко Рубіо не має наміру боротися за висування кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах 2028 року, якщо в гонку офіційно вступить нинішній віце-президент Джей Ді Венс. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела, знайомі з позицією глави американської дипломатії.

Рубіо та Венс. Фото: з відкритих джерел

За інформацією агентства, Рубіо неодноразово говорив своїм радникам та найближчим помічникам, що готовий поступитися дорогою Венсу, якщо той оголосить про намір балотуватися.

При цьому AP зазначає, що вплив Рубіо в адміністрації Дональда Трампа помітно зріс. Поєднуючи посади державного секретаря та помічника президента з національної безпеки, він активно посилює власні позиції, призначаючи союзників на ключові посади у Раді національної безпеки Білого дому.

Незважаючи на роботу в одній команді, Рубіо та Венс дотримуються різних поглядів на зовнішню політику. Віце-президент неодноразово критикував дії Ізраїлю в Лівані та виступав за прагматичніший підхід до міжнародних конфліктів. Рубіо, навпаки, зберігає традиційно жорстку лінію підтримки союзників США і залишається прихильником концепції "вільного світу", сформульованої ще за часів Рональда Рейгана.

Відмінності виявилися й у питанні переговорів із Іраном. За даними AP, Рубіо скептично ставився до перспектив діалогу з Тегераном та відмовився очолити переговорну місію. Після цього Венс двічі звертався до Трампа із проханням доручити керівництво делегацією саме йому.

У Держдепартаменті, однак, наголошують, що між ключовими представниками адміністрації немає розколу. За словами прес-секретаря Томмі Піготта, всі рішення ухвалюються у повній згоді з президентом Дональдом Трампом.

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