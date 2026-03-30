Будет большая бойня: сколько солдат Трамп уже перебросил на Ближний Восток

Численность американских войск на Ближнем Востоке уже перевалила 50 тысяч человек, что на 10 тысяч больше, чем ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

СМИ отмечает, обычно в любой момент в регионе, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Ирак, Сирию, Иорданию, Катар, ОАЭ и Кувейт — на базах и кораблях насчитывалось приблизительно 40 тысяча солдат США.

Однако представитель американских войск рассказал NYT, что на фоне эскалации войны с Ираном, которую проводит президент США Дональд — число военных превысило уже 50 000.

При этом численность контингента больше не включает 4500 солдат на борту авианосца USS Gerald Ford. Этот корабль часто сталкивается с происшествиями, в том числе с пожаром в прачечной. 23 марта судно покинуло регион и направилось на Крит, в пятницу прибыли в Хорватию и пока неясно, куда направляется дальше.

Но как отмечает NYT, на прошлой неделе Пентагон направил на Ближний Восток около 2000 военных из 82-1 воздушно-десантной дивизии армии США, чтобы предоставить Трампу дополнительные военные возможности.

Военный чиновник сказал, что местонахождение десантников армии держится в строгом секрете, но они будут в пределах досягаемости Ирана.

В частности, десятники могут быть использованы для захвата острова Харг, либо могут быть развернуты для других наземных операций совместно с морской пехотой.

Однако военные эксперты предупреждают, что даже 50 тысяч солдат, многие из которых находятся на море – это слишком мало для любой крупной наземной операции. А, если уж говорить о захвате и удержании страны такого масштаба, то сделать это с 50 000 солдатами попросту невозможно.

Читайте также на портале "Комментарии" — нефть в обмен на мир: Трамп заявил о прорыве в переговорах с Ираном.



