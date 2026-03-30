Буде велика бійня: скільки солдатів Трамп уже перекинув на Близький Схід

Чисельність американських військ на Близькому Сході вже перевалила 50 тисяч осіб, що на 10 тисяч більше, ніж раніше. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі The New York Times.

ЗМІ зазначає, зазвичай у будь-який момент у регіоні, включаючи Саудівську Аравію, Бахрейн, Ірак, Сирію, Йорданію, Катар, ОАЕ та Кувейт — на базах і кораблях налічувалося приблизно 40 тисяч солдатів США.

Проте представник американських військ розповів NYT, що на тлі ескалації війни з Іраном, яку проводить президент США Дональд, кількість військових перевищила вже 50 000.

При цьому кількість контингенту більше не включає 4500 солдатів на борту авіаносця USS Gerald Ford. Цей корабель часто стикається з подіями, у тому числі з пожежею в пральні. 23 березня судно залишило регіон і вирушило на Кріт, у п'ятницю прибули до Хорватії і поки неясно, куди прямує далі.

Але, як зазначає NYT, минулого тижня Пентагон направив на Близький Схід близько 2000 військових з 82-1 повітряно-десантної дивізії армії США, щоб надати Трампу додаткові військові можливості.

Військовий чиновник сказав, що місцезнаходження десантників армії тримається у суворому секреті, але вони будуть у межах досяжності Ірану.

Зокрема, десятники можуть бути використані для захоплення острова Харг або можуть бути розгорнуті для інших наземних операцій спільно з морською піхотою.

Однак військові експерти попереджають, що навіть 50 тисяч солдатів, багато хто з яких перебуває на морі – це замало для будь-якої великої наземної операції. А якщо вже говорити про захоплення та утримання країни такого масштабу, то зробити це з 50 000 солдатами просто неможливо.

