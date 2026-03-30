Буде велика бійня: скільки солдатів Трамп уже перекинув на Близький Схід
Буде велика бійня: скільки солдатів Трамп уже перекинув на Близький Схід

NYT пише про те, що на Близькому Сході вже 50 000 солдатів США

30 березня 2026, 07:50
Чисельність американських військ на Близькому Сході вже перевалила 50 тисяч осіб, що на 10 тисяч більше, ніж раніше. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Військові США. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, зазвичай у будь-який момент у регіоні, включаючи Саудівську Аравію, Бахрейн, Ірак, Сирію, Йорданію, Катар, ОАЕ та Кувейт — на базах і кораблях налічувалося приблизно 40 тисяч солдатів США.

Проте представник американських військ розповів NYT, що на тлі ескалації війни з Іраном, яку проводить президент США Дональд, кількість військових перевищила вже 50 000.

При цьому кількість контингенту більше не включає 4500 солдатів на борту авіаносця USS Gerald Ford. Цей корабель часто стикається з подіями, у тому числі з пожежею в пральні. 23 березня судно залишило регіон і вирушило на Кріт, у п'ятницю прибули до Хорватії і поки неясно, куди прямує далі.

Але, як зазначає NYT, минулого тижня Пентагон направив на Близький Схід близько 2000 військових з 82-1 повітряно-десантної дивізії армії США, щоб надати Трампу додаткові військові можливості.

Військовий чиновник сказав, що місцезнаходження десантників армії тримається у суворому секреті, але вони будуть у межах досяжності Ірану.

Зокрема, десятники можуть бути використані для захоплення острова Харг або можуть бути розгорнуті для інших наземних операцій спільно з морською піхотою.

Однак військові експерти попереджають, що навіть 50 тисяч солдатів, багато хто з яких перебуває на морі – це замало для будь-якої великої наземної операції. А якщо вже говорити про захоплення та утримання країни такого масштабу, то зробити це з 50 000 солдатами просто неможливо.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нафта в обмін на світ: Трамп заявив про прорив у переговорах з Іраном.




Джерело: https://www.nytimes.com/2026/03/29/us/politics/us-marines-middle-east-iran-war.html
