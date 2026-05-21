Буде велика війна: Трамп відповів, скільки днів залишилося в Ірану, щоб укласти мир
Буде велика війна: Трамп відповів, скільки днів залишилося в Ірану, щоб укласти мир

ЗМІ пишуть про те, що Трамп готовий почекати кілька днів "правильної відповіді" від Ірану щодо мирної угоди

21 травня 2026, 07:04
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія готова завдати нових ударів по Ірану, якщо той відмовиться ухвалити мирну угоду. При цьому Трамп припустив, що Вашингтон може почекати кілька днів, щоб "отримати правильні відповіді". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп визнав, що ситуація "буквально на межі" і може швидко загостритися.

Через шість тижнів після того, як Трамп призупинив операцію "Епічна лють", переговори про завершення війни практично не просунулися вперед, водночас стрімке зростання цін на бензин негативно позначилося на рейтингах глави Білого дому.                    

"Повірте, якщо ми не отримаємо правильних відповідей, все станеться дуже швидко. Ми всі готові діяти", — сказав глава Білого дому.

На питання, скільки часу він готовий чекати, Трамп відповів, що йдеться про кілька днів, але все може статися дуже швидко.

У свою чергу, офіційний Тегеран вже попередив про наслідки нових атак.                                                                  

"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", — йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп таки візьме участь у червневому саміті лідерів G7 у Франції, незважаючи на серйозні розбіжності між Вашингтоном та європейськими союзниками після ескалації навколо Ірану. Про це повідомляє Axios із посиланням на представника Білого дому.




Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tankers-exit-hormuz-trump-vance-talk-up-iran-deal-prospects-2026-05-20/
