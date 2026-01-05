logo

Главная Новости Мир США Будет еще одна война: в Колумбии резко ответили Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет еще одна война: в Колумбии резко ответили Трампу

Президент Колумбии заявил, что задержание национального лидера может "выпустить народного ягуара"

5 января 2026, 15:09
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с жестким заявлением после намеков президента США Дональда Трампа о вероятных военных действиях в регионе вслед за операцией в Венесуэле. Колумбийский лидер подчеркнул, что готов вновь взяться за оружие ради защиты суверенитета своей страны. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х.

Будет еще одна война: в Колумбии резко ответили Трампу

Президент Колумбии Густаво Петро. Фото: из открытых источников

Петро отметил, что якобы действует исключительно в рамках Конституции как верховный главнокомандующий и уже отдал ряд решительных приказов в борьбе с наркоторговлей. По его словам, именно при его руководстве было проведено крупнейшее в мировой истории изъятие кокаина, остановлен рост посевов коки и запущена масштабная программа добровольной замены запрещенных культур. Эта инициатива, по словам президента, охватывает около 30 тысяч гектаров и является ключевым элементом государственной политики.

Кроме того, глава государства заявил, что власти по его приказу взяли под контроль один из стратегически важных центров наркобизнеса. Петро выразил уверенность, что в случае внешнего давления народ Колумбии поддержит своего президента. Он предупредил, что возможное задержание национального лидера может "выпустить народного ягуара", намекнув на массовое сопротивление.

Президент напомнил, что в молодости был участником леворадикального движения, однако после мирного соглашения 1989 года дал обещание не использовать оружие. Тем не менее, по его словам, ради страны он готов нарушить эту клятву. Петро подчеркнул, что хорошо понимает природу войны и тайных операций, даже если формально не был солдатом.

Отдельно колумбийский лидер отверг обвинения в коррупции и связях с криминалом, заявив, что не является ни наркоторговцем, ни незаконным политиком. Он подчеркнул, что его единственным имуществом остается семейный дом, который он продолжает выплачивать из президентской зарплаты, а все банковские данные открыты для проверки.

Также Петро сообщил об отстранении нескольких полковников разведывательной службы полиции, которых обвинил в передаче ложной информации во вред государству.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп озвучил главный ультиматум Венесуэле.




Источник: https://x.com/petrogustavo/status/2008063024343515623
