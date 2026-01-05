logo

BTC/USD

92362

ETH/USD

3150.13

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп озвучил главный ультиматум Венесуэле
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп озвучил главный ультиматум Венесуэле

Дональд Трамп заявил, что США нужен полный доступ к ресурсам Венесуэлы

5 января 2026, 07:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что в краткосрочной перспективе ему нужно, чтобы вице-президент Венесуэлы, на которую возложены обязанности главы государства, Делси Родригес предоставила Штатам "полный доступ" к ресурсам. Соответствующее заявление Трамп сделал на борту самолета Air Force One.

Трамп озвучил главный ультиматум Венесуэле

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам их страны, которые позволят нам отстроить их страну", – высказался президент США.

Также Трамп повторил свои угрозы в адрес Родригес, если она не примет "правильное решение".

Ранее Трамп пригрозил Родригес, что она может заплатить "очень высокую цену", если "не сделает то, что нужно".

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп бьет по теневому флоту РФ: почему у россиян кислое выражение лица после операции в Венесуэле.                                                                                                                                                                    

Также издание "Комментарии" сообщало – исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что пригласила правительство США к сотрудничеству над так называемой "программой сотрудничества". По её словам, инициатива предполагает совместное развитие в рамках международного права и направлена на укрепление длительного мирного сосуществования в регионе.

Ранее "Комментарии" писали – президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу задержали и увезли из страны. США успешно нанесли широкомасштабный удар. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости