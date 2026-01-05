Трамп озвучил главный ультиматум Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что в краткосрочной перспективе ему нужно, чтобы вице-президент Венесуэлы, на которую возложены обязанности главы государства, Делси Родригес предоставила Штатам "полный доступ" к ресурсам. Соответствующее заявление Трамп сделал на борту самолета Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам их страны, которые позволят нам отстроить их страну", – высказался президент США.

Также Трамп повторил свои угрозы в адрес Родригес, если она не примет "правильное решение".

Ранее Трамп пригрозил Родригес, что она может заплатить "очень высокую цену", если "не сделает то, что нужно".

