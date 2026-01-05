Буде ще одна війна: у Колумбії різко відповіли Трампу

Президент Колумбії Густаво Петро виступив із жорсткою заявою після натяків президента США Дональда Трампа про ймовірні воєнні дії в регіоні за операцією у Венесуелі. Колумбійський лідер наголосив, що готовий знову взятися за зброю заради захисту суверенітету своєї країни. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі Х.

Президент Колумбії Густаво Петро. Фото: з відкритих джерел

Петро зазначив, що нібито діє виключно в рамках Конституції як верховний головнокомандувач і вже віддав низку рішучих наказів у боротьбі з наркоторгівлею. За його словами, саме за його керівництва було проведено найбільше у світовій історії вилучення кокаїну, зупинено зростання посівів коки та запущено масштабну програму добровільної заміни заборонених культур. Ця ініціатива, за словами президента, охоплює близько 30 тисяч гектарів та є ключовим елементом державної політики.

Крім того, глава держави заявив, що влада за його наказом взяла під контроль один із стратегічно важливих центрів наркобізнесу. Петро висловив упевненість, що у разі зовнішнього тиску народ Колумбії підтримає свого президента. Він попередив, що можливе затримання національного лідера може випустити народного ягуара, натякнувши на масовий опір.

Президент нагадав, що в молодості був учасником ліворадикального руху, проте після мирної угоди 1989 року обіцяв не використовувати зброю. Проте, за його словами, заради країни він готовий порушити цю клятву. Петро підкреслив, що добре розуміє природу війни та таємних операцій, навіть якщо формально не був солдатом.

Окремо колумбійський лідер відкинув звинувачення у корупції та зв'язках із криміналом, заявивши, що не є ні наркоторговцем, ні незаконним політиком. Він наголосив, що його єдиним майном залишається сімейний будинок, який він продовжує виплачувати із президентської зарплати, а всі банківські дані відкриті для перевірки.

Також Петро повідомив про усунення кількох полковників розвідувальної служби поліції, яких звинуватив у передачі неправдивої інформації на шкоду державі.

