logo_ukra

BTC/USD

93445

ETH/USD

3166.81

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Буде ще одна війна: у Колумбії різко відповіли Трампу
commentss НОВИНИ Всі новини

Буде ще одна війна: у Колумбії різко відповіли Трампу

Президент Колумбії заявив, що затримання національного лідера може "випустити народний ягуар"

5 січня 2026, 15:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Колумбії Густаво Петро виступив із жорсткою заявою після натяків президента США Дональда Трампа про ймовірні воєнні дії в регіоні за операцією у Венесуелі. Колумбійський лідер наголосив, що готовий знову взятися за зброю заради захисту суверенітету своєї країни. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі Х.

Буде ще одна війна: у Колумбії різко відповіли Трампу

Президент Колумбії Густаво Петро. Фото: з відкритих джерел

Петро зазначив, що нібито діє виключно в рамках Конституції як верховний головнокомандувач і вже віддав низку рішучих наказів у боротьбі з наркоторгівлею. За його словами, саме за його керівництва було проведено найбільше у світовій історії вилучення кокаїну, зупинено зростання посівів коки та запущено масштабну програму добровільної заміни заборонених культур. Ця ініціатива, за словами президента, охоплює близько 30 тисяч гектарів та є ключовим елементом державної політики.

Крім того, глава держави заявив, що влада за його наказом взяла під контроль один із стратегічно важливих центрів наркобізнесу. Петро висловив упевненість, що у разі зовнішнього тиску народ Колумбії підтримає свого президента. Він попередив, що можливе затримання національного лідера може випустити народного ягуара, натякнувши на масовий опір.

Президент нагадав, що в молодості був учасником ліворадикального руху, проте після мирної угоди 1989 року обіцяв не використовувати зброю. Проте, за його словами, заради країни він готовий порушити цю клятву. Петро підкреслив, що добре розуміє природу війни та таємних операцій, навіть якщо формально не був солдатом.

Окремо колумбійський лідер відкинув звинувачення у корупції та зв'язках із криміналом, заявивши, що не є ні наркоторговцем, ні незаконним політиком. Він наголосив, що його єдиним майном залишається сімейний будинок, який він продовжує виплачувати із президентської зарплати, а всі банківські дані відкриті для перевірки.

Також Петро повідомив про усунення кількох полковників розвідувальної служби поліції, яких звинуватив у передачі неправдивої інформації на шкоду державі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп озвучив головний ультиматум Венесуелі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/petrogustavo/status/2008063024343515623
Теги:

Новини

Всі новини