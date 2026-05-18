"Будет катастрофа": Трамп ответил на вопрос, кто будет его преемником

Дональд Трамп прокомментировал вопрос о своем возможном преемнике и предупредил о рисках неправильного выбора будущего лидера Соединенных Штатов. Среди кандидатов на пост президента США назвали Джей Ди Венса, Марко Рубио и Дональда Трампа-младшего.

Во время интервью для Fortune Дональда Трампа спросили, кто мог бы лучше продолжить стиль его политики и подход к заключению международных и внутренних "сделок". Среди потенциальных кандидатов для Трампа журналисты назвали сына президента Дональда Трампа-младшего, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Венса. Однако Трамп не стал прямо называть фаворита или конкретного наследника.

"Кто бы ни получил эту должность, он будет очень важным", — сказал Трамп.

Как пишут журналисты Fortune, именно в момент этого вопроса Венс незаметно вошел в комнату и услышал ответ президента.

Далее Трамп добавил, что ошибка в выборе следующего лидера может дорого стоить для США.

"А если вы получите не того человека, то будет катастрофа", — заявил Трамп.

