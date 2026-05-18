США "Будет катастрофа": Трамп ответил на вопрос, кто будет его преемником
"Будет катастрофа": Трамп ответил на вопрос, кто будет его преемником

Трамп высказался о своем преемнике и предупредил, что неправильный выбор станет катастрофой

18 мая 2026, 15:35
Slava Kot

Дональд Трамп прокомментировал вопрос о своем возможном преемнике и предупредил о рисках неправильного выбора будущего лидера Соединенных Штатов. Среди кандидатов на пост президента США назвали Джей Ди Венса, Марко Рубио и Дональда Трампа-младшего.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время интервью для Fortune Дональда Трампа спросили, кто мог бы лучше продолжить стиль его политики и подход к заключению международных и внутренних "сделок". Среди потенциальных кандидатов для Трампа журналисты назвали сына президента Дональда Трампа-младшего, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Венса. Однако Трамп не стал прямо называть фаворита или конкретного наследника.

"Кто бы ни получил эту должность, он будет очень важным", — сказал Трамп.

Как пишут журналисты Fortune, именно в момент этого вопроса Венс незаметно вошел в комнату и услышал ответ президента.

Далее Трамп добавил, что ошибка в выборе следующего лидера может дорого стоить для США.

"А если вы получите не того человека, то будет катастрофа", — заявил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп назвал кого хотел бы видеть в президентах США после себя. По его словам, он не прочь был бы снова баллотироваться на пост главы государства, однако Конституция не позволяет занимать этот пост более двух сроков.

Также "Комментарии" писали, что профессор из США высмеял заявления Трампа о скором мире в Украине. По мнению эксперта, постоянные заявления Трампа о "близком мире" уже давно превратились в политический шум, не имеющий реального влияния на ситуацию на фронте.



Источник: https://www.fortune.com/2026/05/18/trump-interview-economic-strategy-tariffs-ai-dealmaking-china-summit/
