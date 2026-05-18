"Буде катастрофа": Трамп відповів на питання, хто буде його наступником

Дональд Трамп прокоментував питання свого можливого наступника та попередив про ризики неправильного вибору майбутнього лідера Сполучених Штатів. Серед кандидатів на посаду президента США назвали Джей Ді Венса, Марко Рубіо та Дональда Трампа-молодшого.

Під час інтерв’ю для Fortune Дональда Трампа запитали, хто міг би найкраще продовжити стиль його політики та підходу до укладання міжнародних і внутрішніх "угод". Серед потенційних кандидатів для Трампа журналісти назвали сина президента Дональда Трампа-молодшого, держсекретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса. Однак Трамп не став прямо називати фаворита чи конкретного спадкоємця.

"Хто б не отримав цю посаду, він буде дуже важливим", — сказав Трамп.

Як пишуть журналісти Fortune, саме в момент цього питання Венс непомітно зайшов до кімнати та почув відповідь президента.

Далі Трамп додав, що помилка у виборі наступного лідера може дорого коштувати для США.

"А якщо ви отримаєте не ту людину, то буде катастрофа", — заявив Трамп.

