Головна Новини Світ США "Буде катастрофа": Трамп відповів на питання, хто буде його наступником
НОВИНИ

"Буде катастрофа": Трамп відповів на питання, хто буде його наступником

Трамп висловився про свого наступника та попередив, що неправильний вибір стане катастрофою

18 травня 2026, 15:35
Slava Kot

Дональд Трамп прокоментував питання свого можливого наступника та попередив про ризики неправильного вибору майбутнього лідера Сполучених Штатів. Серед кандидатів на посаду президента США назвали Джей Ді Венса, Марко Рубіо та Дональда Трампа-молодшого.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час інтерв’ю для Fortune Дональда Трампа запитали, хто міг би найкраще продовжити стиль його політики та підходу до укладання міжнародних і внутрішніх "угод". Серед потенційних кандидатів для Трампа журналісти назвали сина президента Дональда Трампа-молодшого, держсекретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса. Однак Трамп не став прямо називати фаворита чи конкретного спадкоємця.

"Хто б не отримав цю посаду, він буде дуже важливим", — сказав Трамп.

Як пишуть журналісти  Fortune, саме в момент цього питання Венс непомітно зайшов до кімнати та почув відповідь президента. 

Далі Трамп додав, що помилка у виборі наступного лідера може дорого коштувати для США. 

"А якщо ви отримаєте не ту людину, то буде катастрофа", — заявив Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп назвав кого хотів би бачити в президентах США після себе. За його словами, він не проти був би знову балотуватися на посаду глави держави, однак Конституція не дозволяє обіймати цю посаду більше двох термінів.

Також "Коментарі" писали, що професор зі США висміяв заяви Трампа про швидкий мир в Україні. На думку експерта, постійні заяви Трампа про "близький мир" вже давно перетворилися на політичний шум, який не має реального впливу на ситуацію на фронті.



Джерело: https://www.fortune.com/2026/05/18/trump-interview-economic-strategy-tariffs-ai-dealmaking-china-summit/
