Професор зі США висміяв заяви Трампа про швидкий мир в Україні

Професор міжнародної політики з США Скотт Лукас різко висловився щодо обіцянок президента США Дональда Трампа швидко закінчити війну Росії проти України. На думку експерта, постійні заяви Трампа про "близький мир" вже давно перетворилися на політичний шум, який не має реального впливу на ситуацію на фронті.

Скотт Лукас розкритикував заяви Дональда Трампа.

Скотт Лукас в інтерв'ю "24 Каналу" прокоментував заяви Трампа про швидкий мир в Україні. За його словами, Трамп ще на початку свого президентського терміну у 2025 році заявляв про готовність "швидко укласти угоду" та завершити війну. Однак з того часу минуло понад пів року, а риторика Білого дому майже не змінилася.

"Якби мені платили щоразу, коли Трамп говорить, що мирна угода вже близько, я був би казково багатим", — іронічно сказав професор.

Лукас наголосив, що Трамп насправді не завершив жодну з 8 воєн про які говорить. Крім того, американський президент сам почав нову війну з Іраном.

За словами Лукаса, набагато важливішими є не публічні заяви американського президента, а реальні переговори між США та Україною щодо військової співпраці.

"Наприклад, що нещодавно американські чиновники зустрілися з українськими колегами та обговорили технології й виробництво безпілотників. Тобто представники США зараз ведуть переговори з Україною про військове співробітництво, попри те, що табір Трампа фактично перекрив Києву будь-яку допомогу", — додав Лукас.

