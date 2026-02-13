Будет ли будущее США связано с Европой: Рубио сделал резонансное заявление

Госсекретарь США Марко Рубио, который выступит с речью на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу, заявил о важности обговорить общее будущее Соединенных Штатов с Европой. Он также подчеркнул, что Европа и США будет и дальше тесно взаимосвязаны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Марко Рубио высказал убеждение, что его послание на Мюнхенской конференции будет "хорошо воспринято" европейцами.

В прошлом году вице-президент Джей Ди Венс вызвал удивление и раздражение союзников своей речью, в которой он резко критиковал европейских политиков.

"Я думаю, что они хотят честности. Они хотят знать, куда мы идем, куда мы хотели бы идти, куда мы хотели бы идти вместе с ними. Вот в этом наша надежда", – сказал Рубио, отметив, что конференция проходит "в решающий момент".

По словам госсекретаря, старый мир исчез. И сейчас наступила новая эра геополитики. Это потребует от нас всех переосмыслить, как это выглядит и какова будет наша роль.

Рубио отметил, что "Европа важна для нас".

"Мы глубоко связаны с Европой, и наше будущее всегда было связано и будет связано. Мы просто должны поговорить о том, каким будет это будущее", – сказал госсекретарь США.

