Чи буде майбутнє США пов'язане з Європою: Рубіо зробив резонансну заяву

Держсекретар США Марко Рубіо, який виступить із промовою на Мюнхенській конференції з питань безпеки у суботу, заявив про важливість обговорити спільне майбутнє Сполучених Штатів із Європою. Він також підкреслив, що Європа та США будуть і надалі тісно взаємопов'язані. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "CNN".

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

Марко Рубіо висловив переконання, що його послання на Мюнхенській конференції буде "добре сприйняте" європейцями.

Минулого року віце-президент Джей Ді Венс викликав здивування та роздратування союзників своєю промовою, в якій він різко критикував європейських політиків.

"Я думаю, що вони хочуть чесності. Вони хочуть знати, куди ми йдемо, куди ми хотіли б йти, куди ми хотіли б йти разом з ними. Ось у цьому наша надія", — сказав Рубіо, зазначивши, що конференція відбувається "у вирішальний момент".

За словами держсекретаря, старий світ зник. І зараз настала нова ера геополітики. Це вимагатиме від нас усіх переосмислити, як це виглядає і якою буде наша роль.

Рубіо зазначив, що "Європа важлива для нас".

"Ми глибоко пов'язані з Європою, і наше майбутнє завжди було пов'язане і буде пов'язане. Ми просто маємо поговорити про те, яким буде це майбутнє", – сказав держсекретар США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про візит американського сенатора Марко Рубіо до Угорщини, яку він назвав "Орбанатом". Візит відбувається на тлі підготовки країни до виборів та значного падіння популярності чинної влади.

За словами Андрющенка, ситуація для угорського прем'єра зараз критична: "наразі партія Орбана програє 11 пунктів у рейтингу партії „Тиса“".

На думку експерта, приїзд високого гостя зі США має чітке політичне завдання – "продемонструвати підтримку Орбана Трампом та додати йому шанси на перемогу".



