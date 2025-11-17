Будет невиданная раньше война: куда США стягивают большую флотилию

Авианосец США Gerald R. Ford вошел в Карибское море. Отныне группировка США в регионе насчитывает более 10 боевых кораблей и около 12 тысяч военных. Это самое большое за десятилетие наращивание американской огневой мощи в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило издание Los Angeles Times.

Авианосец США Gerald R. Ford. Фото: из открытых источников

В центре этой демонстрационной эскадры — самый большой и современный авианосец мира Gerald R. Ford. Его экипаж состоит из четырех тысяч моряков и летчиков. Он несет десятки боевых и вспомогательных самолетов.

Это развертывание происходит на фоне обострения ситуации вокруг Венесуэлы. В США сообщили, что начали масштабную антинаркотическую операцию "Южное копье".

Командующий ударной группой, контр-адмирал Пол Ланзилотта, заявил, что прибытие Ford укрепит уже значительные силы ВМС США, призванные "защищать безопасность и процветание нации от наркотерроризма в Западном полушарии". Президент Дональд Трамп также намекнул, что операция может выйти за рамки морских действий: по его словам, США планируют "остановить наркотики, которые поступают по суше".

Авторы публикации напомнили, что США продолжают давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С начала сентября удары США уже уничтожили по меньшей мере 80 человек в пределах 20 атак на лодки, которые подозревают в транспортировке наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Авианосные группы США, пишет газета, традиционно используются как инструмент давления и сдерживания, ведь их самолеты способны наносить удары глубоко внутри территории противника. Хотя некоторые эксперты сомневаются, что гигантский Ford является оптимальным выбором для борьбы с наркокартелями. Однако, они признают, что его присутствие может иметь значительный психологический эффект на режим Мадуро.

