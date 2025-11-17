logo_ukra

BTC/USD

95536

ETH/USD

3186.76

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Буде небачена раніше війна: куди США стягують велику флотилію
commentss НОВИНИ Всі новини

Буде небачена раніше війна: куди США стягують велику флотилію

У рамках тиску на Мадуро США ввели найбільшу за десятиліття флотилію в Карибське море

17 листопада 2025, 10:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Авіаносець США Gerald R. Ford увійшов до Карибського моря. Відтепер угруповання США у регіоні налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військових. Це найбільше за десятиліття нарощування американської вогневої могутності у регіоні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомило видання Los Angeles Times.

Буде небачена раніше війна: куди США стягують велику флотилію

Авіаносець США Gerald R. Ford. Фото: з відкритих джерел

У центрі цієї демонстраційної ескадри – найбільший та найсучасніший авіаносець світу Gerald R. Ford. Його екіпаж складається з чотирьох тисяч моряків та льотчиків. Він несе десятки бойових та допоміжних літаків.

Це розгортання відбувається і натомість загострення ситуації навколо Венесуели. У США повідомили, що розпочали масштабну антинаркотичну операцію "Південний спис".

Командувач ударною групою, контр-адмірал Пол Ланзілотта, заявив, що прибуття Ford зміцнить вже значні сили ВМС США, покликані "захищати безпеку та процвітання нації від наркотероризму у Західній півкулі". Президент Дональд Трамп також натякнув, що операція може вийти за рамки морських дій: за його словами, США планують "зупинити наркотики, які надходять суходолом".

Автори публікації нагадали, що США продовжують тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. З початку вересня удари США вже знищили щонайменше 80 людей у межах 20 атак на човни, які підозрюються у транспортуванні наркотиків у Карибському морі та східній частині Тихого океану.

Авіаносні групи США, пише газета, традиційно використовуються як інструмент тиску та стримування, адже їхні літаки здатні завдавати ударів глибоко всередині території супротивника. Хоча деякі експерти мають сумніви, що гігантський Ford є оптимальним вибором для боротьби з наркокартелями. Проте вони визнають, що його присутність може мати значний психологічний ефект на режим Мадуро.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство війни США виконало наказ Трампа: розпочалася масштабна військова операція.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.latimes.com/world-nation/story/2025-11-16/larges-u-s-aircraft-carrier-arrives-in-caribbean-in-major-buildup-near-venezuela
Теги:

Новини

Всі новини