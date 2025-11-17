Буде небачена раніше війна: куди США стягують велику флотилію

Авіаносець США Gerald R. Ford увійшов до Карибського моря. Відтепер угруповання США у регіоні налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військових. Це найбільше за десятиліття нарощування американської вогневої могутності у регіоні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомило видання Los Angeles Times.

Авіаносець США Gerald R. Ford. Фото: з відкритих джерел

У центрі цієї демонстраційної ескадри – найбільший та найсучасніший авіаносець світу Gerald R. Ford. Його екіпаж складається з чотирьох тисяч моряків та льотчиків. Він несе десятки бойових та допоміжних літаків.

Це розгортання відбувається і натомість загострення ситуації навколо Венесуели. У США повідомили, що розпочали масштабну антинаркотичну операцію "Південний спис".

Командувач ударною групою, контр-адмірал Пол Ланзілотта, заявив, що прибуття Ford зміцнить вже значні сили ВМС США, покликані "захищати безпеку та процвітання нації від наркотероризму у Західній півкулі". Президент Дональд Трамп також натякнув, що операція може вийти за рамки морських дій: за його словами, США планують "зупинити наркотики, які надходять суходолом".

Автори публікації нагадали, що США продовжують тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. З початку вересня удари США вже знищили щонайменше 80 людей у межах 20 атак на човни, які підозрюються у транспортуванні наркотиків у Карибському морі та східній частині Тихого океану.

Авіаносні групи США, пише газета, традиційно використовуються як інструмент тиску та стримування, адже їхні літаки здатні завдавати ударів глибоко всередині території супротивника. Хоча деякі експерти мають сумніви, що гігантський Ford є оптимальним вибором для боротьби з наркокартелями. Проте вони визнають, що його присутність може мати значний психологічний ефект на режим Мадуро.

