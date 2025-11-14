Министерство войны США выполнило приказ Трампа: началась масштабная военная операция

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале операции против наркокартелей в западном полушарии. Министерство войны уже принялось ее выполнять. Как передает портал "Комментарии", об этом в Х сообщил министр войны в США Пит Хегсет.

Военные США. Фото: из открытых источников

"Сегодня я объявляю о начале операции "Южное копье". Эта миссия, возглавляемая Объединенной оперативной группой "Южное копье"" и Южным командованием вооруженных сил США (Southcom) защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и оберегает нашу Родину от наркотиков, убивающих наших людей", — написал Хегсет.

Глава Пентагона отметил также, что западное полушарие – это "район Америки".

Стоит отметить, с каждым годом в США растет количество людей, умирающих от наркотиков. В частности, от такого опасного опиата, как фентанил, который стал одним из главных поводов для введения 100% пошлин против Китая.

В администрации Трампа считали, что Пекин прилагает недостаточно усилий для борьбы с поставками в США веществ, из которых этот изготавливают фентанил. Кокаин также является серьезной проблемой в США, как и его более дешевый вариант "крек", в то время, когда популярность других наркотиков также набирает обороты.

Венесуэла по мнению главы Белого дома, один из главных поставщиков наркотиков в США. В августе Дональд Трамп подписал тайную директиву, позволяющую реализовывать непосредственные военные операции против латиноамериканских наркокартелей, которые были признаны иностранными террористическими организациями.

Планируется, что сухопутные войска, воздушные, военно-морские и резервные силы страны проведут масштабные учения. Об этом пишет CNN.