"Будет очень серьезный удар": кому Трамп пригрозил резким возмездием

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на нападение боевиков террористической группировки Исламское государство на американцев в Сирии. В результате атаки погибли двое военнослужащих США и гражданский переводчик, еще трое американских военных получили ранения.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп в своей соцсети Truth Social назвал инцидент "нападением против США и Сирии". По его словам, нападение произошло в одном из наиболее опасных районов страны, которое до сих пор не находится под полным контролем сирийских властей.

"Мы в печали из-за потери трех великих американских патриотов в Сирии, двух солдат и одного гражданского переводчика. Это было нападение ИГИЛ на США и Сирию в очень опасной части Сирии", — пишет Трамп.

Трамп также отметил, что новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа "чрезвычайно взбешен и глубоко озабочен" нападением, которое стало первым смертельным инцидентом с участием американцев после падения режима Башара Асада.

"Будет очень серьезный ответный удар", – пригрозил Трамп.

По данным Центрального командования США, нападение совершил стрелок-одиночка, которого в Пентагоне связывают с ИГИЛ. Он открыл огонь из засады у Пальмиры в центральной части Сирии, где американские военные совместно с сирийскими силами безопасности проводили патрулирование в рамках контртеррористической операции.

Подозреваемый нападавший был ликвидирован на месте. Раненые американские военные, по словам Трампа, находятся в стабильном состоянии и "чувствуют себя хорошо".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пригрозил войной еще одному президенту.

Также "Комментарии" писали, что не так с мирным планом Трампа и почему он может стать "троянским конем".