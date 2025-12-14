logo_ukra

BTC/USD

90023

ETH/USD

3109.25

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США "Буде дуже серйозний удар": кому Трамп пригрозив різкою відплатою
commentss НОВИНИ Всі новини

"Буде дуже серйозний удар": кому Трамп пригрозив різкою відплатою

Дональд Трамп пообіцяв жорстку відповідь ІДІЛ за загибель американських військових і цивільного перекладача в Сирії.

14 грудня 2025, 09:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на напад бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" на американців у Сирії. Унаслідок атаки загинули двоє військовослужбовців США та цивільний перекладач, ще троє американських військових зазнали поранень.

"Буде дуже серйозний удар": кому Трамп пригрозив різкою відплатою

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав інцидент "атакою проти США і Сирії". За його словами, напад стався в одному з найбільш небезпечних районів країни, який досі не перебуває під повним контролем сирійської влади.

"Ми сумуємо за втратою трьох великих американських патріотів в Сирії, двох солдатів і одного цивільного перекладача. Це був напад ІДІЛ на США і Сирію в дуже небезпечній частині Сирії", — пише Трамп.

Трамп також зазначив, що новий очільник Сирії Ахмед аш-Шараа "надзвичайно розлючений і глибоко стурбований" нападом, який став першим смертельним інцидентом за участю американців після падіння режиму Башара Асада.

"Буде дуже серйозний удар у відповідь", – пригрозив Трамп.

За даними Центрального командування США, напад здійснив стрілець-одинак, якого в Пентагоні пов’язують з ІДІЛ. Він відкрив вогонь із засідки поблизу Пальміри в центральній частині Сирії, де американські військові спільно з сирійськими силами безпеки проводили патрулювання в межах контртерористичної операції.

Підозрюваного нападника було ліквідовано на місці. Поранені американські військові, за словами Трампа, перебувають у стабільному стані та "почуваються добре". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп пригрозив війною ще одному президенту.

Також "Коментарі" писали, що не так з мирним планом Трампа і чому він може стати "троянським конем".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115713778827349150
Теги:

Новини

Всі новини