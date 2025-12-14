"Буде дуже серйозний удар": кому Трамп пригрозив різкою відплатою

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на напад бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" на американців у Сирії. Унаслідок атаки загинули двоє військовослужбовців США та цивільний перекладач, ще троє американських військових зазнали поранень.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав інцидент "атакою проти США і Сирії". За його словами, напад стався в одному з найбільш небезпечних районів країни, який досі не перебуває під повним контролем сирійської влади.

"Ми сумуємо за втратою трьох великих американських патріотів в Сирії, двох солдатів і одного цивільного перекладача. Це був напад ІДІЛ на США і Сирію в дуже небезпечній частині Сирії", — пише Трамп.

Трамп також зазначив, що новий очільник Сирії Ахмед аш-Шараа "надзвичайно розлючений і глибоко стурбований" нападом, який став першим смертельним інцидентом за участю американців після падіння режиму Башара Асада.

"Буде дуже серйозний удар у відповідь", – пригрозив Трамп.

За даними Центрального командування США, напад здійснив стрілець-одинак, якого в Пентагоні пов’язують з ІДІЛ. Він відкрив вогонь із засідки поблизу Пальміри в центральній частині Сирії, де американські військові спільно з сирійськими силами безпеки проводили патрулювання в межах контртерористичної операції.

Підозрюваного нападника було ліквідовано на місці. Поранені американські військові, за словами Трампа, перебувають у стабільному стані та "почуваються добре".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп пригрозив війною ще одному президенту.

Також "Коментарі" писали, що не так з мирним планом Трампа і чому він може стати "троянським конем".