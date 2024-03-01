"Будет трагедия": Марк Милли призвал Конгресс срочно выделить помощь Украине

Без американской помощи Россия получит стратегическое преимущество над Украиной, что может окончиться трагедией, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами США Марк Милли.

Марк Милли поддерживал Украину с первых дней вторжения РФ. Фото из открытых источников

"Без западной поддержки Россия со временем получит стратегическое преимущество над Украиной, которое будет разрушительным. Это будет трагедия, потому что в этот момент украинцы больше не смогут успешно защищаться", — заявил экс-глава армии США.

Марк Милли призвал членов Республиканской партии разблокировать помощь Украине. В противном случае, по его словам, мировой порядок, основанный на принципах демократии, может получить "смертельный удар".

Вместе с тем Марк Милли признал, что после Афганистана и Ирака американцам надоели войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.

