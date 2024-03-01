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"Будет трагедия": Марк Милли призвал Конгресс срочно выделить помощь Украине

Бывший глава армии США призвал Конгресс не медлить с помощью Украины

сегодня, 20:27
Автор:
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Марьян Ощановский
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Без американской помощи Россия получит стратегическое преимущество над Украиной, что может окончиться трагедией, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами США Марк Милли.

"Будет трагедия": Марк Милли призвал Конгресс срочно выделить помощь Украине

Марк Милли поддерживал Украину с первых дней вторжения РФ. Фото из открытых источников

"Без западной поддержки Россия со временем получит стратегическое преимущество над Украиной, которое будет разрушительным. Это будет трагедия, потому что в этот момент украинцы больше не смогут успешно защищаться", — заявил экс-глава армии США.

Марк Милли призвал членов Республиканской партии разблокировать помощь Украине. В противном случае, по его словам, мировой порядок, основанный на принципах демократии, может получить "смертельный удар".

Вместе с тем Марк Милли признал, что после Афганистана и Ирака американцам надоели войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.



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Источник: https://www.ft.com/content/3a8ab059-4710-4e56-ad04-87eb623d79ac
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