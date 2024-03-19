В Белом доме ответили, действительно ли ВСУ начали отступать

У украинской армии, которая держит оборону на востоке Украины, заканчиваются боеприпасы и из-за чего военные вынуждены отходить. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"У них (ВСУ – ред.) заканчиваются боеприпасы на Донбассе, и они сейчас отходят на вторую и третью линии обороны. Оккупанты продолжают давить в западном направлении. Им (украинцам – ред.) нужна поддержка и она нужна сейчас", — отметил Джон Кирби.

При этом чиновник подчеркнул, что промедление Конгресса с утверждением помощи Украине играет против Украины.

"Время имеет значение", — подчеркнул Кирби, комментируя рассмотрение законопроекта о помощи Украине в Конгрессе.

Отметим, ранее Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Но этих средств катастрофически мало, а законопроект о выделении десятков миллиардов застрял в Палате представителей, спикер которой Майк Джонсон продолжает тормозить процесс. Как ситуация может развиваться дальше? Какие есть варианты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который продолжает тормозить помощь Украине, в общении с сенаторами-республиканцами заявил, что будет подготовлен новый проект для поддержки нашей страны. Но в существенно ином виде, чем уже одобренный в феврале Сенатом. Чем в итоге всё может обернуться для Украины, США и Джонсона с его покровителями? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



