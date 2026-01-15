Будут ли США атаковать Иран: Трамп сделал новое заявление

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал новое заявление на фоне обострения ситуации в Иране.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, убийства в этой стране якобы прекратились. Об этом Трамп сказал на брифинге в Белом доме, сообщает CNN.

"У нас есть новости по Ирану, которые мы собираемся обсудить. Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются", — заявил Трамп.

По словам американского президента, запланированные казни задержанных протестующих в Иране якобы отменили. Однако ситуацию Трамп еще собирается выяснить.

"Так мне сообщили, и имею хорошие источники. Мы это выясним. Я уверен, что если это все-таки произойдет, мы все будем очень расстроены, и вы тоже будете очень расстроены. Но мне только что передали информацию о том, что убийства остановлены, казни остановлены. Они не собираются проводить казнь, о которой многие говорили".

Вместе с тем, на Ближнем Востоке фиксируют активность авиации США. По данным СМИ, по меньшей мере, шесть американских самолетов-заправщиков вылетели курсом на авиабазу Аль-Удейда в Катаре.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты могут перейти к силовому сценарию против Ирана уже в ближайшие сутки. В дипломатических кругах растет убеждение, что Вашингтон всерьез рассматривает вариант военного вмешательства в ближайшие 24 часа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

Отдельно израильский представитель заявил агентству, что Дональд Трамп, вероятно, уже принял принципиальное решение по применению силы, хотя окончательные параметры операции, масштабы и точное время еще могут уточняться. По информации издания, Трампу и его администрации уже передали список из 50 военных целей.