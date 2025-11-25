Будут новые новости по мирному плану для Украины: кому Трамп назначил встречу

Президент США Дональд Трамп назначил на понедельник встречу с госсекретарем Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию на переговорах в Женеве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".

Дональд Трамп и Марко Рубио. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, переговоры в Женеве рассматривались как продолжение дипломатической работы, которую американская сторона ведет в последние недели.

По информации "Sky News", Марко Рубио охарактеризовал прошедший раунд как один из наиболее результативных за длительный период.

"Я очень оптимистично настроен, что мы сможем чего-то достичь" – заявил госсекретарь, подчеркнув, что переговоры были "очень полезными".

"Собеседники отмечают, что американская сторона оценивает процесс как потенциально способный привести к новому варианту согласованного проекта", – добавил Марко Рубио.

