Будут новые новости по мирному плану для Украины: кому Трамп назначил встречу
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп и Рубио согласуют дальнейшие шаги по мирной инициативе для Украины

25 ноября 2025, 07:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп назначил на понедельник встречу с госсекретарем Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию на переговорах в Женеве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".

Дональд Трамп и Марко Рубио. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, переговоры в Женеве рассматривались как продолжение дипломатической работы, которую американская сторона ведет в последние недели.

По информации "Sky News", Марко Рубио охарактеризовал прошедший раунд как один из наиболее результативных за длительный период.

"Я очень оптимистично настроен, что мы сможем чего-то достичь" – заявил госсекретарь, подчеркнув, что переговоры были "очень полезными".

"Собеседники отмечают, что американская сторона оценивает процесс как потенциально способный привести к новому варианту согласованного проекта", – добавил Марко Рубио.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство иностранных дел Чехии выразило категорическое несогласие с возможным "мирным планом" президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. Прага подчеркивает, что любые инициативы, не гарантирующие полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, неприемлемы.

Также издание "Комментарии" сообщало – лидеры Великобритании, Франции и Германии – премьер-министр Кир Стармер, президент Эммануэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц – выразили поддержку Украине после того, как обсудили с президентом Владимиром Зеленским новый мирный план США. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Германии.




