Будуть нові новини щодо мирного плану для України: кому Трамп призначив зустріч

Президент США Дональд Трамп призначив на понеділок зустріч із держсекретарем Марко Рубіо, який очолював американську делегацію на переговорах у Женеві. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Sky News".

Дональд Трамп та Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що переговори в Женеві розглядалися як продовження дипломатичної роботи, яку американська сторона веде в останні тижні.

За інформацією Sky News, Марко Рубіо охарактеризував минулий раунд як один з найрезультативніших за тривалий період.

"Я дуже оптимістично налаштований, що ми зможемо чогось досягти" – заявив держсекретар, наголосивши, що переговори були "дуже корисними".

"Співрозмовники зазначають, що американська сторона оцінює процес як потенційно здатний привести до нового варіанту узгодженого проекту", — додав Марко Рубіо.

