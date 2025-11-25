logo_ukra

BTC/USD

87111

ETH/USD

2888.3

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Будуть нові новини щодо мирного плану для України: кому Трамп призначив зустріч
commentss НОВИНИ Всі новини

Будуть нові новини щодо мирного плану для України: кому Трамп призначив зустріч

Трамп та Рубіо узгодять подальші кроки з мирної ініціативи для України

25 листопада 2025, 07:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп призначив на понеділок зустріч із держсекретарем Марко Рубіо, який очолював американську делегацію на переговорах у Женеві. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Sky News".

Будуть нові новини щодо мирного плану для України: кому Трамп призначив зустріч

Дональд Трамп та Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що переговори в Женеві розглядалися як продовження дипломатичної роботи, яку американська сторона веде в останні тижні.

За інформацією Sky News, Марко Рубіо охарактеризував минулий раунд як один з найрезультативніших за тривалий період.

"Я дуже оптимістично налаштований, що ми зможемо чогось досягти" – заявив держсекретар, наголосивши, що переговори були "дуже корисними".

"Співрозмовники зазначають, що американська сторона оцінює процес як потенційно здатний привести до нового варіанту узгодженого проекту", — додав Марко Рубіо.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство закордонних справ Чехії висловило категоричну незгоду з можливим "мирним планом" президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Прага наголошує, що будь-які ініціативи, які не гарантують повне відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, є неприйнятними.                                           

Також видання "Коментарі" повідомляло – лідери Великобританії, Франції та Німеччини – прем'єр-міністр Кір Стармер, президент Еммануель Макрон та канцлер Фрідріх Мерц – висловили підтримку Україні після того, як обговорили з президентом Володимиром Зеленським новий мирний план США. Про це йдеться у офіційному повідомленні прес-служби уряду Німеччини.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини