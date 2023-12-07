Букмекеры оценили шансы на победу Трампа и Байдена на президентских выборах в США

Главными кандидатами на пост президента США считаются действующий президент Джо Байден и бывший лидер США Дональд Трамп. Согласно оценкам букмекеров, оба американских политика имеют высокие шансы на победу на выборах президента США.

Главные кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден. Фото из открытых источников

В 2024 году в США пройдут президентские выборы, результаты которых будут иметь последствия как для Украины, так и для остального мира. Согласно оценкам букмекеров, лучшие шансы на победу у бывшего президента США Дональда Трампа – 40%. Вероятность действующего президента США Джо Байдена одержать победу на выборах букмекеры оценивают в 31,9%.

Другие кандидаты в президенты США по оценкам букмекеров имеют гораздо более низкие шансы на победу. Третья в рейтинге претендентов оказалась республиканка Никки Хейли – 7,4%. За ней следует демократ Гэвин Ньюсом – 6%. В пятерку также попал Роберт Кеннеди-младший, букмекеры которого оценили в 3,5% шансов на победу в президентских выборах.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся на 5 ноября 204 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп отреагировал на слова Джо Байдена, заявившего, что мог не идти на президентские выборы, если бы там не было Трампа. Байден указывает, что ради страны не может допустить победы Трампа. Вместе с тем Дональд Трамп рассказал о первых решениях, которые он примет в случае победы на выборах. По его словам, он будет диктатором, но только один день.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса среди украинцев, которые указали за кого бы голосовали, если бы выборы президента Украины состоялись сегодня. На президентских выборах в первом туре никто бы не смог одержать убедительную победу.