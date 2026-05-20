Бункер Трампа возле Белого дома: кто финансирует строительство подземного комплекса

Недилько Ксения
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал сенсационные подробности масштабного строительства, развернувшегося непосредственно возле Белого дома. Сооружение, которое в официальных отчетах презентуют как новый зал для официальных баллов, на самом деле огромный подземный оборонный объект со сверхмощной защитой от воздушных угроз.
Дональд Трамп.
Во время специального тура, организованного для представителей СМИ, американский лидер рассказал, что конструкция углубляется вниз на шесть уровней и, кроме локаций для торжеств, имеет серьезное милитарное назначение.
Глава Белого дома отдельно акцентировал на технологическом совершенстве перекрытий, которые должны нивелировать любые попытки воздушного нападения, а также на преимуществах безопасности для правительственной охраны.
Кроме того, президент США поспешил успокоить американское общество по поводу финансовой стороны этого амбициозного и дорогого проекта. По его уверениям, государственная казна для финансирования работ не привлекалась.
