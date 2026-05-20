Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал сенсационные подробности масштабного строительства, развернувшегося непосредственно возле Белого дома. Сооружение, которое в официальных отчетах презентуют как новый зал для официальных баллов, на самом деле огромный подземный оборонный объект со сверхмощной защитой от воздушных угроз.

Во время специального тура, организованного для представителей СМИ, американский лидер рассказал, что конструкция углубляется вниз на шесть уровней и, кроме локаций для торжеств, имеет серьезное милитарное назначение.

"По словам Трампа, в комплексе появятся госпиталь, помещение для военных и сотрудников Секретной службы, инфраструктура для защиты от дронов и позиции для снайперов. Президент также утверждает, что крыша здания сможет защищать от атак беспилотников и ракет", — сообщают посетившие объект журналисты.

Глава Белого дома отдельно акцентировал на технологическом совершенстве перекрытий, которые должны нивелировать любые попытки воздушного нападения, а также на преимуществах безопасности для правительственной охраны.

"Если дрон ударит, он просто отпрянет. Никакого попадания не будет. У нас будут отличные возможности для снайперов. Наших снайперов, а не враждебных", — прокомментировал эмоционально оборонный потенциал новостройки Трамп.

Кроме того, президент США поспешил успокоить американское общество по поводу финансовой стороны этого амбициозного и дорогого проекта. По его уверениям, государственная казна для финансирования работ не привлекалась.

"Это мои деньги и деньги спонсоров. Ни цента налогоплательщиков", — подытожил Дональд Трамп, подчеркивая частное происхождение капитала для строительства фортификации.

