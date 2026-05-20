Бункер Трампа біля Білого дому: хто фінансує будівництво підземного комплексу
Бункер Трампа біля Білого дому: хто фінансує будівництво підземного комплексу

Трамп будує підземний комплекс із захистом від дронів: скільки коштує платникам податків США

20 травня 2026, 18:56
Недилько Ксения

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оприлюднив сенсаційні подробиці масштабного будівництва, яке розгорнулося безпосередньо біля Білого дому. Споруда, яку в офіційних звітах презентують як нову залу для офіційних балів, насправді є величезним підземним оборонним об'єктом із надпотужним захистом від повітряних загроз.

Під час спеціального туру, організованого для представників засобів масової інформації, американський лідер розповів, що конструкція заглиблюється вниз на шість рівнів і, окрім локацій для урочистостей, має серйозне мілітарне призначення.

"За словами Трампа, в комплексі з'являться госпіталь, приміщення для військових і співробітників Секретної служби, інфраструктура для захисту від дронів і позиції для снайперів. Президент також стверджує, що дах будівлі зможе захищати від атак безпілотників і ракет", — повідомляють журналісти, які відвідали об'єкт.

Очільник Білого дому окремо акцентував на технологічній досконалості перекриттів, які мають нівелювати будь-які спроби повітряного нападу, а також на безпекових перевагах для урядової охорони.

"Якщо дрон ударить, він просто відскочить. Ніякого влучання не буде. У нас будуть чудові можливості для снайперів. Наших снайперів, а не ворожих", — емоційно прокоментував оборонний потенціал новобудови Трамп.

Крім того, президент США поспішив заспокоїти американське суспільство щодо фінансового боку цього амбітного та дорогого проєкту. За його запевненнями, державна скарбниця до фінансування робіт не залучалася.

"Це мої гроші і гроші спонсорів. Жодного цента платників податків", — підсумував Дональд Трамп, підкреслюючи приватне походження капіталу для будівництва фортифікації.

