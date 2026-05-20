Трамп зробив неоднозначну заяву про вибори: на яку країну націлився знову
Трамп зробив неоднозначну заяву про вибори: на яку країну націлився знову

«Нетаньягу робить усе, що вимагають»: Трамп похвалив лідера Ізраїлю, але натякнув на власні політичні амбіції

20 травня 2026, 17:43
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив несподівану заяву щодо своєї можливої політичної кар'єри на Близькому Сході. Американський лідер повідомив, що серйозно розглядає варіант участі у виборах на посаду очільника ізраїльського уряду, аргументуючи це своєю колосальною популярністю в цій країні.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Глава Білого дому зазначив, що має безпрецедентний рівень довіри серед громадян Ізраїлю, що відкриває перед ним унікальні електоральні перспективи.

"Зараз у мене 99% в Ізраїлі. Я міг би балотуватися на посаду прем'єра, тож, можливо, після цього поїду до Ізраїлю, балотуватимусь на посаду прем'єр-міністра", — поділився своїми роздумами Трамп.

Попри такі гучні наміри, американський президент позитивно відгукнувся про роботу чинного керівника ізраїльського Кабміну, наголосивши на його повній лояльності та ефективності в поточних процесах.

"Водночас Дональд Трамп заявив, що чинний прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і так "робить все, що від нього вимагають"", — підкреслюється в повідомленні з посиланням на слова лідера США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп відреагував на нещодавні переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та главою Кремля Володимиром Путіним. Політик позитивно оцінив сам факт проведення цієї зустрічі, проте не втримався від публічного порівняння масштабу та естетики заходів у КНР із власними офіційними прийомами.

Американський лідер підкреслив, що підтримує конструктивну комунікацію з обома очільниками держав, і назвав їхній діалог корисним кроком.



