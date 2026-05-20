Трамп зробив неоднозначну заяву про вибори: на яку країну націлився знову

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив несподівану заяву щодо своєї можливої політичної кар'єри на Близькому Сході. Американський лідер повідомив, що серйозно розглядає варіант участі у виборах на посаду очільника ізраїльського уряду, аргументуючи це своєю колосальною популярністю в цій країні.

Глава Білого дому зазначив, що має безпрецедентний рівень довіри серед громадян Ізраїлю, що відкриває перед ним унікальні електоральні перспективи.

"Зараз у мене 99% в Ізраїлі. Я міг би балотуватися на посаду прем'єра, тож, можливо, після цього поїду до Ізраїлю, балотуватимусь на посаду прем'єр-міністра", — поділився своїми роздумами Трамп.

Попри такі гучні наміри, американський президент позитивно відгукнувся про роботу чинного керівника ізраїльського Кабміну, наголосивши на його повній лояльності та ефективності в поточних процесах.

"Водночас Дональд Трамп заявив, що чинний прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і так "робить все, що від нього вимагають"", — підкреслюється в повідомленні з посиланням на слова лідера США.

