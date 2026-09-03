Бунт против Трампа: десятки тысяч человек не согласны с решением президента США

Из-за очередного таможенного противостояния с Канадой президент США Дональд Трамп подписал указ об официальном переименовании трансграничного озера Онтарио в озеро "Америка". Жители канадского мегаполиса Торонто, расположенного непосредственно на берегу этого водоема, сразу подняли на смех такое решение американского лидера, назвав его абсурдным. В то же время, крупные технологические гиганты, в частности Google и Apple, поспешили выполнить требование Белого дома, чтобы избежать санкций. Однако старый пионер цифровой картографии — сервис MapQuest — пошел на открытый демарш и оставил на картах историческое название "Lake Ontario".

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

За этим политическим демаршем стоит руководитель материнской компании System1 Майкл Бленд, открыто симпатизирующий Демократической партии и ранее финансировавший предвыборную кампанию Камалы Харрис. Руководство самого картографического сервиса тоже заняло бескомпромиссную позицию.

"Мы не будем менять название!" – безапелляционно заявил в своих социальных сетях генеральный менеджер MapQuest Даг Бергер.

В своем официальном заявлении компания даже позволила себе откровенную иронию, написав название своего сервиса заглавными буквами как "Big Beautiful Map". Это стало очевидным осмеянием фирменного стиля публикаций самого Трампа в его сети Truth Social.

Такая принципиальность мгновенно превратилась для разработчиков в колоссальный финансовый и маркетинговый успех. Всего за несколько часов приложение скачало более 80 000 новых пользователей, благодаря чему MapQuest временно обошел по темпам скачивания Google Maps и Apple Maps.

"Использование приложения выросло в 50 раз", — официально сообщили представители компании, отчитываясь о неожиданном наплыве клиентов.

В девяностые годы этот сервис был абсолютным лидером отрасли, но впоследствии превратился в технологического аутсайдера, который не мог конкурировать с миллиардными аудиториями современных гигантов. Теперь же, благодаря конфликту, Дональд Трамп невольно снова сделал эту компанию "большой", спровоцировав бешеный всплеск ее популярности в интернете.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что премьер-министр Канады Марк Карни публично отверг решение президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в "озеро Америка". Канадский премьер подчеркнул, что историческое название водоема имеет гораздо глубже корни, чем современные политические решения Вашингтона.



