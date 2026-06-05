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Бунт против Трампа: Конгресс США принял неожиданное решение по Украине

Республиканцы раскололись из-за Киева: часть партии пошла против Белого дома, поддержав санкции против России и военную помощь Украине

5 июня 2026, 07:10
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Кравцев Сергей

Несмотря на неоднозначную позицию администрации президента США Дональда Трампа по вопросу поддержки Украины, Палата представителей сделала неожиданный шаг, одобрив законопроект о предоставлении Киеву военной помощи, финансировании восстановления страны и усилении санкционного давления на Россию.

Бунт против Трампа: Конгресс США принял неожиданное решение по Украине

Конгресс США. Фото: из открытых источников

За документ проголосовали 226 конгрессменов, против выступили 195. Решение стало возможным благодаря редкой процедуре обхода профильных комитетов – так называемой discharge petition. Именно она позволила вынести законопроект на голосование вопреки сопротивлению части республиканского руководства.

Ключевую роль сыграли 18 представителей Республиканской партии, которые поддержали инициативу вместе с демократами. Еще один независимый конгрессмен обеспечил необходимое количество голосов для запуска процедуры рассмотрения документа.

Законопроект предусматривает не только поставки вооружений Украине и финансирование программ восстановления, но и меры по противодействию российскому влиянию, дополнительную помощь странам Балтии, а также предоставление Киеву кредитов на закупку американского оружия.

Во время дебатов демократы заявили, что Запад должен продолжать поддержку Украины и усилить давление на Кремль. В то же время противники документа утверждают, что инициатива носит преимущественно политический характер и может осложнить попытки Трампа добиться дипломатического урегулирования войны.

Однако главным итогом голосования стало другое. Если весной 2024 года помощь Украине поддержал 101 республиканец, то теперь таких оказалось всего 18. Это свидетельствует о заметном снижении уровня поддержки Киева внутри партии президента.

Впрочем, дальнейшая судьба законопроекта остается неопределенной. Контролируемый республиканцами Сенат пока не демонстрирует готовности рассматривать документ, который может вступить в противоречие с курсом Белого дома.

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Источник: https://thehill.com/policy/international/5911086-house-passes-ukraine-aid/
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