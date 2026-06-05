Бунт проти Трампа: Конгрес США ухвалив несподіване рішення щодо України

Незважаючи на неоднозначну позицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо підтримки України, Палата представників зробила несподіваний крок, схваливши законопроект про надання Києву військової допомоги, фінансування відновлення країни та посилення санкційного тиску на Росію.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

За документ проголосували 226 конгресменів, проти виступили 195. Рішення стало можливим завдяки поодинокій процедурі обходу профільних комітетів – так званої discharge petition. Саме вона дозволила винести законопроект на голосування попри опір частині республіканського керівництва.

Ключову роль відіграли 18 представників Республіканської партії, які підтримали ініціативу разом із демократами. Ще один незалежний конгресмен забезпечив потрібну кількість голосів для запуску процедури розгляду документа.

Законопроект передбачає не лише постачання озброєнь Україні та фінансування програм відновлення, а й заходи щодо протидії російському впливу, додаткову допомогу країнам Балтії, а також надання Києву кредитів на закупівлю американської зброї.

Під час дебатів демократи заявили, що Захід має продовжувати підтримку України та посилити тиск на Кремль. Водночас противники документа стверджують, що ініціатива має переважно політичний характер і може ускладнити спроби Трампа досягти дипломатичного врегулювання війни.

Однак головним результатом голосування стало інше. Якщо навесні 2024 року допомогу Україні підтримав 101 республіканець, то тепер таких виявилось лише 18. Це свідчить про помітне зниження рівня підтримки Києва всередині партії президента.

Втім, подальша доля законопроекту залишається невизначеною. Сенат, який контролює республіканці, поки не демонструє готовності розглядати документ, який може вступити в суперечність з курсом Білого дому.

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