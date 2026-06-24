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Бунт против Трампа: Сенат США выставил новое требование Белому дому

Президент назвал решение законодателей «подарком врагу», но голосование показало раскол даже среди республиканцев

24 июня 2026, 12:34
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Кравцев Сергей

В Вашингтоне разгорается новый политический конфликт вокруг возможного участия США в противостоянии с Ираном. Сенат поддержал резолюцию, которая требует от президента Дональда Трампа прекратить любые военные действия против Тегерана без предварительного согласия Конгресса.

Бунт против Трампа: Сенат США выставил новое требование Белому дому

Сенат США. Фото: из открытых источников

Документ был принят минимальным преимуществом голосов: за него высказались 50 сенаторов, против – 48. Особое внимание привлек тот факт, что вместе с демократами инициативу поддержали сразу четыре представителя Республиканской партии – Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди. В то же время демократ Джон Феттерман неожиданно выступил против резолюции.

Наблюдатели отмечают, что на результат голосования повлияло отсутствие двух республиканцев – Митча Макконнелла и Дэйва Маккормика, которые ранее выступали против подобных ограничений президентских полномочий.

Сам Дональд Трамп отреагировал крайне резко. В своей социальной сети Truth Social он назвал голосование бессмысленным и несвоевременным шагом, который играет на руку противникам Соединенных Штатов. Кроме того, глава Белого дома подверг критике однопартийцев, поддержавших инициативу, заявив, что они лишь усложняют работу администрации.

Несмотря на громкий политический резонанс, вокруг документа продолжаются споры о его юридической силе. Речь идет о так называемой concurrent resolution – совместной резолюции Конгресса, которая не требует подписи президента. В администрации Трампа подчеркивают, что подобные документы не имеют статуса закона и не способны напрямую изменить политику Белого дома.

При этом сторонники инициативы настаивают, что Конгресс имеет конституционное право ограничивать участие страны в военных конфликтах без специального разрешения законодателей. Вопрос о том, насколько обязательным является выполнение резолюции, вероятно, станет предметом дальнейших политических и юридических баталий в США.

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Источник: https://edition.cnn.com/2026/06/23/politics/senate-iran-war-powers-vote
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