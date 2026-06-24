Бунт проти Трампа: Сенат США виставив нову вимогу Білому дому

У Вашингтоні розгоряється новий політичний конфлікт навколо можливої участі США у протистоянні з Іраном. Сенат підтримав резолюцію, яка вимагає від президента Дональда Трампа припинити будь-які воєнні дії проти Тегерана без попередньої згоди Конгресу.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Документ був прийнятий мінімальною перевагою голосів: за нього висловилися 50 сенаторів, проти – 48. Особливу увагу привернув той факт, що разом із демократами ініціативу підтримали одразу чотири представники Республіканської партії – Ренд Пол, Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді. У той же час, демократ Джон Феттерман несподівано виступив проти резолюції.

Спостерігачі зазначають, що на результат голосування вплинула відсутність двох республіканців – Мітча Макконнелла та Дейва Маккорміка, які раніше виступали проти таких обмежень президентських повноважень.

Сам Дональд Трамп відреагував дуже різко. У своїй соціальній мережі Truth Social він назвав голосування безглуздим та невчасним кроком, який грає на руку противникам Сполучених Штатів. Крім того, глава Білого дому розкритикував однопартійців, які підтримали ініціативу, заявивши, що вони лише ускладнюють роботу адміністрації.

Незважаючи на гучний політичний резонанс, навколо документа точаться суперечки щодо його юридичної сили. Йдеться про так звану concurrent resolution – спільну резолюцію Конгресу, яка не потребує підпису президента. В адміністрації Трампа наголошують, що подібні документи не мають статусу закону і не здатні безпосередньо змінити політику Білого дому.

При цьому прихильники ініціативи наполягають на тому, що Конгрес має конституційне право обмежувати участь країни у військових конфліктах без спеціального дозволу законодавців. Питання, наскільки обов'язковим є виконання резолюції, ймовірно, стане предметом подальших політичних та юридичних баталій у США.

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