Бунт у таборі республіканців: продовження війни з Іраном тепер під питанням

У Конгресі США посилюється опір подальшому фінансуванню військової кампанії проти Ірану. Сенатор-республіканець Джон Кертіс заявив, що не готовий підтримати виділення додаткових коштів без офіційного оголошення війни. Про це повідомляє CNN.

За словами політика, він не може голосувати за фінансування продовження бойових дій, якщо Конгрес заздалегідь не виконає своєї конституційної ролі.

Кертіс наголосив, що підтримує необхідність зміцнення обороноздатності та поповнення військових запасів, проте вважає неприпустимим розширення операції без чіткої юридичної підстави.

"Я підтримую дії президента щодо захисту національних інтересів на Близькому Сході, але ми зобов'язані враховувати Конституцію та уроки історії", — зазначив сенатор.

Заява Кертіса стала черговим сигналом зростаючого розколу всередині Республіканської партії. Раніше низка однопартійців також висловлювала сумніви щодо доцільності нових багатомільярдних витрат на конфлікт з Іраном. Головне питання, яке звучить все частіше — відсутність зрозумілої стратегії з боку Білого дому.

Критики побоюються, що США можуть втягнутися у затяжну і дорогу війну без чітких цілей та термінів. На цьому тлі в Конгресі формується дедалі помітніша група політиків, які вимагають або офіційного оголошення війни, або перегляду всієї військової стратегії.

Таким чином, подальше фінансування операції проти Ірану може опинитися під загрозою, а внутрішні розбіжності у Вашингтоні – серйозно вплинути на перебіг конфлікту та позиції США на міжнародній арені.

