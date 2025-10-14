Был в ударе: в Египте Трамп устроил странный "прием" Макрону и Эрдогану (ВИДЕО)

13 октября президент США Дональд Трамп снова привлек внимание своими фирменными рукопожатиями во время саммита в Египте, посвященного урегулированию войны в Газе. Перед телекамерами он продемонстрировал силу и стремление к доминированию в общении со своими коллегами – лидерами Турции и Франции.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Дональд Трамп попал в неудобную ситуацию во время посадки в самолет — он не смог самостоятельно справиться с зонтиком, который постоянно вырывался из его рук. Этот эпизод снова вызвал разговоры о его возможной физической слабости и проблемах со здоровьем.

Инцидент произошел в Вашингтоне, где в этот день дул сильный северо-восточный ветер. Трамп садился на борт самолета Air Force One, направляясь в Израиль.