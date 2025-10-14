Був в ударі: у Єгипті Трамп влаштував дивний "прийом" Макрону та Ердогану (ВІДЕО)

13 жовтня президент США Дональд Трамп знову привернув увагу своїми фірмовими рукостисканнями під час саміту в Єгипті, присвяченого врегулюванню війни в Газі. Перед телекамерами він продемонстрував силу та прагнення до домінування у спілкуванні зі своїми колегами — лідерами Туреччини та Франції.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію під час посадки в літак — він не зміг самостійно впоратися з парасолькою, яка постійно виривалася з його рук. Цей епізод знову викликав розмови про його можливу фізичну слабкість і проблеми зі здоров’ям.

Інцидент стався у Вашингтоні, де в той день дув сильний північно-східний вітер. Трамп сідав на борт літака Air Force One, прямувавши до Ізраїлю.