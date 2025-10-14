logo_ukra

BTC/USD

115640

ETH/USD

4267.48

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Був в ударі: у Єгипті Трамп влаштував дивний "прийом" Макрону та Ердогану (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Був в ударі: у Єгипті Трамп влаштував дивний "прийом" Макрону та Ердогану (ВІДЕО)

Президенти Туреччини та Франції були збентежені

14 жовтня 2025, 00:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 13 жовтня президент США Дональд Трамп знову привернув увагу своїми фірмовими рукостисканнями під час саміту в Єгипті, присвяченого врегулюванню війни в Газі. Перед телекамерами він продемонстрував силу та прагнення до домінування у спілкуванні зі своїми колегами — лідерами Туреччини та Франції.

Був в ударі: у Єгипті Трамп влаштував дивний "прийом" Макрону та Ердогану (ВІДЕО)

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію під час посадки в літак — він не зміг самостійно впоратися з парасолькою, яка постійно виривалася з його рук. Цей епізод знову викликав розмови про його можливу фізичну слабкість і проблеми зі здоров’ям.

Інцидент стався у Вашингтоні, де в той день дув сильний північно-східний вітер. Трамп сідав на борт літака Air Force One, прямувавши до Ізраїлю.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини
atalanta