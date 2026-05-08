Была вся надежда на него: кого в США отодвинули на второй план в переговорах по Украине

Бывший посол США при НАТО Иво Даалдер выступил с жесткой критикой внешней политики администрации Дональда Трампа, заявив, что попытки Вашингтона добиться завершения войны России против Украины фактически зашли в тупик. В своей колонке для Politico дипломат подчеркнул, что американская система внешней политики сегодня находится в состоянии глубокого кризиса, а переговоры по Украине превратились в хаотичный процесс без четкой стратегии и координации.

Даалдер напомнил, что Дональд Трамп обещал завершить войну “за один день”, однако после его возвращения в Белый дом боевые действия, наоборот, усилились.

По словам бывшего посла, реальная дипломатия была вытеснена неформальными переговорщиками, не имеющими достаточного опыта для урегулирования международных конфликтов такого масштаба.

Особую критику Даалдер направил в адрес спецпредставителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера – зятя Трампа, которые, по его словам, получили ключевое влияние на украинское направление.

По мнению дипломата, нынешние переговоры все больше напоминают коммерческие сделки с недвижимостью — с размытыми формулировками, громкими обещаниями и документами, которые каждая сторона трактует по-своему.

Даалдер также заявил, что Государственный департамент США при Марко Рубио оказался фактически отстранен от принятия ключевых внешнеполитических решений. Он отметил, что многие опытные дипломаты были уволены или ушли сами, а моральная атмосфера внутри ведомства серьезно ухудшилась. Хотя именно Рубио Киев считал чуть ли не единственным надежным переговорщиком, который не должен пожертвовать интересами Украины.

“Настоящую дипломатию должны вести настоящие дипломаты, подкрепленные опытом и знаниями всего ведомства”, — подчеркнул бывший посол.

Отдельно Даалдер раскритиковал совмещение Рубио должностей государственного секретаря и советника по национальной безопасности США. По его словам, один человек физически не способен эффективно выполнять обе функции одновременно.

В качестве примера хаоса внутри американской администрации дипломат привел ситуацию вокруг Ирана: сначала Рубио объявил конфликт завершенным, а уже на следующий день Трамп пригрозил его новым обострением.

Даалдер считает, что такая несогласованность и отсутствие единого центра принятия решений напрямую отражаются на войне в Украине и подрывают доверие союзников к внешней политике США.

