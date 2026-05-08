Була вся надія на нього: кого у США відсунули на другий план у переговорах щодо України

Колишній посол США при НАТО Іво Даалдер виступив із жорсткою критикою зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що спроби Вашингтона домогтися завершення війни Росії проти України фактично зайшли в глухий кут. У своїй колонці для Politico дипломат наголосив, що американська система зовнішньої політики сьогодні перебуває у стані глибокої кризи, а переговори щодо України перетворилися на хаотичний процес без чіткої стратегії та координації.

Даалдер нагадав, що Дональд Трамп обіцяв завершити війну "за один день", проте після повернення до Білого дому бойові дії, навпаки, посилилися.

За словами колишнього посла, реальну дипломатію витіснили неформальні переговорники, які не мають достатнього досвіду для врегулювання міжнародних конфліктів такого масштабу.

Особливу критику Даалдер направив на адресу спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – зятя Трампа, які, за його словами, отримали ключовий вплив на український напрямок.

На думку дипломата, нинішні переговори все більше нагадують комерційні угоди з нерухомістю — з розмитими формулюваннями, гучними обіцянками та документами, які кожна сторона трактує по-своєму.

Даалдер також заявив, що Державний департамент США при Марко Рубіо виявився фактично усунений від ухвалення ключових зовнішньополітичних рішень. Він зазначив, що багато досвідчених дипломатів було звільнено або пішло самі, а моральна атмосфера всередині відомства серйозно погіршилася. Хоча саме Рубіо Київ вважав чи не єдиним надійним переговорником, який не повинен пожертвувати інтересами України.

"Справжню дипломатію мають вести справжні дипломати, підкріплені досвідом та знаннями всього відомства", — наголосив колишній посол.

Окремо Даалдер розкритикував поєднання Рубіо посад державного секретаря та радника з національної безпеки США. За його словами, одна людина фізично не здатна ефективно виконувати обидві функції одночасно.

Як приклад хаосу всередині американської адміністрації, дипломат навів ситуацію навколо Ірану: спочатку Рубіо оголосив конфлікт завершеним, а вже наступного дня Трамп пригрозив його новим загостренням.

Даалдер вважає, що така неузгодженість і відсутність єдиного центру прийняття рішень безпосередньо позначаються на війні в Україні та підривають довіру союзників до зовнішньої політики США.

