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Были ли готовы США применить ядерное оружие в ответ на удар РФ по Украине: СМИ узнали детали

По информации NYT, США были не готовы применить ядерное оружие в ответ на удар РФ по Украине

сегодня, 10:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон готовил ответ на российский ядерный удар по Украине, но этот ответ был бы не симметричным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times".

Были ли готовы США применить ядерное оружие в ответ на удар РФ по Украине: СМИ узнали детали

Байден и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, самая сильная озабоченность возможной ядерной атакой РФ пришлась на октябрь 2022 года. Тогда российский диктатор Владимир Путин заявлял, что может использовать ядерное оружие против Украины.

NYT отметило, что в течение нескольких недель в октябре 2022 года Белый дом был поглощен кризисом. Администрация президента США Джо Байдена опасалась, что Кремль может использовать тактическое ядерное оружие на фронте в Украине. Отмечается, что обеспокоенность в Белом доме была настолько большой, что оперативные группы отрабатывали даже сценарии ответа на этот шаг.

Журналисты пишут, в Белом доме считали, что ответ должен быть "неядерным", но реакция должна была быть сильной, вероятно, "обычное нападение на подразделения, запустившие ядерное оружие".

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Источник: https://www.nytimes.com/2024/03/09/us/politics/biden-nuclear-russia-ukraine.html
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