Были ли готовы США применить ядерное оружие в ответ на удар РФ по Украине: СМИ узнали детали

Вашингтон готовил ответ на российский ядерный удар по Украине, но этот ответ был бы не симметричным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times".

Байден и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, самая сильная озабоченность возможной ядерной атакой РФ пришлась на октябрь 2022 года. Тогда российский диктатор Владимир Путин заявлял, что может использовать ядерное оружие против Украины.

NYT отметило, что в течение нескольких недель в октябре 2022 года Белый дом был поглощен кризисом. Администрация президента США Джо Байдена опасалась, что Кремль может использовать тактическое ядерное оружие на фронте в Украине. Отмечается, что обеспокоенность в Белом доме была настолько большой, что оперативные группы отрабатывали даже сценарии ответа на этот шаг.

Журналисты пишут, в Белом доме считали, что ответ должен быть "неядерным", но реакция должна была быть сильной, вероятно, "обычное нападение на подразделения, запустившие ядерное оружие".

Читайте также на портале "Комментарии" — в США на этой неделе состоялся "супервторник", который окончательно определил действующего президента-демократа Джо Байдена и его предшественника-республиканца Дональда Трампа как основных кандидатов от своих партий в разворачивающейся предвыборной гонке. С чем остается неопределенность – так это с выделением помощи Украине, которую продолжают тормозить в Палате представителей. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" внутриполитические события в США и то, что важно понимать Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Виктор Орбан раскрыл план Дональда Трампа по завершению войны.



