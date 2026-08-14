Были плохие времена, но не настолько: что произошло с рейтингом Трампа

Рейтинг президента США Дональда Трампа оказался на одном из самых плохих уровней за всю его политическую карьеру. По июльскому опросу Economist/YouGov его работу одобряют 34% американцев, тогда как 62% не одобряют. Это рекордный уровень отрицательной оценки для обоих президентских сроков Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Чистый рейтинг президента составляет минус 28 пунктов. Для сравнения, на аналогичном этапе первой каденции этот показатель Трампа был значительно лучше – минус 9 пунктов. Особенно заметно оказывается поддержка среди независимых избирателей и части избирателей, которые ранее были надежной опорой Республиканской партии.

Сильнее всего президента до сих пор поддерживает ядро его электората, связанное с движением MAGA. Однако ситуация внутри Республиканской партии уже не выглядит столь монолитной. Разрыв между сторонниками Трампа и республиканцами, не принадлежащими к MAGA, становится все более заметным.

В то же время падение личного рейтинга президента уже отражается на настроениях перед промежуточными выборами в Конгресс. В свежих опросах демократы предпочитают республиканцев в общенациональном "generic ballot" — вопрос о том, за кандидата какой партии избиратели готовы голосовать в своем округе. В одном из июльских опросов Economist/YouGov преимущество составляло 46% против 41%.

Для Трампа это опасный сигнал: недовольство растет не только среди традиционных оппонентов, но внутри его собственной партии. Если такая тенденция сохранится до выборов в ноябре, борьба за Конгресс может оказаться значительно сложнее для республиканцев, чем прогнозировал Белый дом.

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