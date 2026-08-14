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Трамп ударив митами: яку вразливу ланку оборони закривають США

Вашингтон готовий обкласти частину безпілотників 100% митом, а для продукції союзників встановлює окремі ставки. Білий дім хоче повернути виробництво дронів і комплектуючих до США

14 серпня 2026, 06:57
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію, яка запроваджує нові мита на імпорт безпілотників та комплектуючих до них. У Білому домі рішення пояснюють загрозою національній безпеці, яку створює залежність американського комерційного та військового секторів від іноземних постачальників.

Трамп ударив митами: яку вразливу ланку оборони закривають США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У Вашингтоні наголошують, що дрони стали однією з ключових технологій сучасних воєн, а їхнє значення для нинішніх і майбутніх військових операцій США лише зростатиме. Водночас американське виробництво, за оцінкою адміністрації, потребує швидкого розширення.

Найжорсткіше мито – 100% — стосуватиметься безпілотників із характеристиками, які визначені як особливо небезпечні для нацбезпеки. Йдеться, зокрема, про апарати максимальною злітною масою понад 25 кг і дрони з тепловізійними можливостями. Під дію тарифу також потраплять док-станції та критично важливі компоненти.

Для менших дронів та іншої продукції, яка не має безпосередніх характеристик, пов’язаних із національною безпекою, ставка становитиме 25%.

Для низки союзників США передбачили нижчі тарифи. За умови, що основна частина апаратного та програмного забезпечення й технологій походить зі США або відповідної країни, для ЄС, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Швейцарії та Ліхтенштейну діятиме ставка 15%. Для Великої Британії — 10%.

Нові мита набудуть чинності через 21 день після підписання документа. Для менш чутливої продукції передбачено 180-денний перехідний період.

Паралельно міністр торгівлі США отримав повноваження запустити програму оншорингу – повернення виробництва дронів і деталей до Сполучених Штатів.

У Білому домі посилаються на розслідування міністра торгівлі Говарда Латніка, яке виявило значні кібербезпекові та безпекові ризики через залежність США від іноземних компонентів БпЛА.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Вашингтон зняв санкційний приціл із Москви: у Сенаті вимагають термінових відповідей від Трампа.




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Джерело: https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-bolsters-national-security-and-strengthens-u-s-supply-chains-by-imposing-tariffs-on-drones-and-their-parts-and-components/
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