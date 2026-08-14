Були погані часи, але ж не настільки: що відбулося з рейтингом Трампа

Рейтинг президента США Дональда Трампа опинився на одному з найгірших рівнів за всю його політичну кар’єру. За липневим опитуванням Economist/YouGov, його роботу схвалюють 34% американців, тоді як 62% не схвалюють. Це рекордний рівень негативної оцінки для обох президентських термінів Трампа.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Чистий рейтинг президента становить мінус 28 пунктів. Для порівняння, на аналогічному етапі першої каденції цей показник Трампа був значно кращим – мінус 9 пунктів. Особливо помітно падає підтримка серед незалежних виборців та частини виборців, які раніше були надійною опорою Республіканської партії.

Найміцніше президента досі підтримує ядро його електорату, пов’язане з рухом MAGA. Однак ситуація всередині Республіканської партії вже не виглядає настільки монолітною. Розрив між прихильниками Трампа та республіканцями, які не належать до MAGA, стає дедалі помітнішим.

Водночас падіння особистого рейтингу президента вже відображається на настроях перед проміжними виборами до Конгресу. У свіжих опитуваннях демократи мають перевагу над республіканцями в загальнонаціональному "generic ballot" — питанні про те, за кандидата якої партії виборці готові голосувати у своєму окрузі. В одному з липневих опитувань Economist/YouGov перевага становила 46% проти 41%.

Для Трампа це небезпечний сигнал: незадоволення зростає не лише серед традиційних опонентів, а й усередині його власної партії. Якщо така тенденція збережеться до листопадових виборів, боротьба за Конгрес може виявитися значно складнішою для республіканців, ніж прогнозував Білий дім.

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