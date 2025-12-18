Быть войне: какие резолюции отклонила Палата представителей США

Палата представителей Соединенных Штатов Америки отклонила две резолюции, которые возражали против военных действий администрации Дональда Трампа в Карибском море, направленных против Венесуэлы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Палата представителей США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что одна из резолюций была подана демократом Грегори Миксом. Документ требовал не вовлекать вооруженные силы из "военных действий против определенных президентом террористических организаций в Западном полушарии" без объявления войны или одобрения Конгресса.

Эту резолюцию поддержали большинство демократов и двое республиканцев. Она была отклонена 216 голосами против 210.

В материале говорится, что вторую резолюцию подал демократ Джим Макговерн. Он выступил с требованием не вовлекать американские вооруженные силы в боевые действия в Венесуэле. Также в тексте резолюции говорилось, что американские солдаты не должны привлекаться к боевым действиям в Венесуэле без объявления войны или одобрения Конгресса. Ее Палата представителей тоже отклонила. Документ поддержали 211 человек, 213 были против.

"Трое республиканцев отклонились от партийной линии и проголосовали за резолюцию, а один демократ выступил против нее", – сказано в материале.

Авторы отмечают, что для вступления в силу эти резолюции должны были быть одобрены Сенатом.

