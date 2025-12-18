Бути війні: які резолюції відхилила Палата представників США

Рубрики
Палата представників Сполучених Штатів Америки відхилила дві резолюції, які заперечували проти воєнних дій адміністрації Дональда Трампа в Карибському морі проти Венесуели. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує CNN.
Палата представників США Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що одну з резолюцій подали демократ Грегорі Мікс. Документ вимагав не залучати збройні сили з "воєнних дій проти певних президентом терористичних організацій у Західній півкулі" без оголошення війни чи схвалення Конгресу.
Цю резолюцію підтримали більшість демократів та двоє республіканців. Вона була відхилена 216 голосами проти 210.
У матеріалі йдеться про те, що другу резолюцію подав демократ Джим Макговерн. Він виступив із вимогою не залучати американські збройні сили до бойових дій у Венесуелі. Також у тексті резолюції йшлося, що американські солдати не повинні залучатися до бойових дій у Венесуелі без оголошення війни чи схвалення Конгресу. Її Палата представників також відхилила. Документ підтримали 211 осіб, 213 були проти.
Автори зазначають, що для набрання чинності цими резолюціями були схвалені Сенатом.
