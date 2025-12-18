logo_ukra

Бути війні: які резолюції відхилила Палата представників США

За повідомленням CNN, Палата представників США відхилила резолюції проти воєнних дій щодо Венесуели

18 грудня 2025, 07:18
Палата представників Сполучених Штатів Америки відхилила дві резолюції, які заперечували проти воєнних дій адміністрації Дональда Трампа в Карибському морі проти Венесуели. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує CNN.

Бути війні: які резолюції відхилила Палата представників США

Палата представників США Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що одну з резолюцій подали демократ Грегорі Мікс. Документ вимагав не залучати збройні сили з "воєнних дій проти певних президентом терористичних організацій у Західній півкулі" без оголошення війни чи схвалення Конгресу.

Цю резолюцію підтримали більшість демократів та двоє республіканців. Вона була відхилена 216 голосами проти 210.

У матеріалі йдеться про те, що другу резолюцію подав демократ Джим Макговерн. Він виступив із вимогою не залучати американські збройні сили до бойових дій у Венесуелі. Також у тексті резолюції йшлося, що американські солдати не повинні залучатися до бойових дій у Венесуелі без оголошення війни чи схвалення Конгресу. Її Палата представників також відхилила. Документ підтримали 211 осіб, 213 були проти.

"Троє республіканців відхилилися від партійної лінії та проголосували за резолюцію, а один демократ виступив проти неї", – сказано у матеріалі.

Автори зазначають, що для набрання чинності цими резолюціями були схвалені Сенатом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай публічно став на бік Венесуели на тлі різкого посилення тиску з боку США. Заява прозвучала невдовзі після рішення Вашингтона застосувати військово-морські заходи проти нафтових постачань. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.




Джерело: https://www.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-news-12-17-25?post-id=cmjaltnau00053b6p8ydoi476
