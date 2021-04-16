Бывший чиновник НАТО рассказал, что Крым Украине могут вернуть только в одном случае

Благодаря американской администрации во главе с президентом Джо Байденом ситуация на Донбассе может стабилизироваться, однако, для возвращения Крыма понадобится больше времени.

Оккупированный Крым (фото из открытых источников)

Об этом в эфире программы "БАЦМАН" заявил американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Я думаю, что Донбасс может быть возвращен при администрации Байдена. Я немного менее оптимистичен в отношении Крыма, думаю, что это займет больше времени, для этого может потребоваться отход господина Путина от политической власти и появление новых лидеров", – сказал Вершбоу.

Как считает экс-посол США в России, эти лидеры могут быть и не демократами, но они все равно будут осознавать, что оккупация Донбасса больше навредила безопасности России, нежели увеличила ее.

"И опять же, я не знаю, как долго Путин будет оставаться у власти. Это сложный вопрос. С его конституционными изменениями он мог бы оставаться там до 2036 года, но я почему-то считаю, что, учитывая протесты и общий уровень недовольства в России, более прогрессивные лидеры могут прийти к власти раньше, чем прогнозирует большинство людей", – сказал он.

Напомним, в Российской Федерации считают провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины, утверждая, что присутствует "высокий риск инцидентов". Такую позицию озвучил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Чиновник считает, что Соединенные Штаты устраивают провокацию, направляя свои военные корабли в Черное море.

ице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, сколько лет уйдет на полное возвращение Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По его словам, полное возращение и реинтеграция временно оккупированных территорий Украины займут около 25 лет. Он отметил, что, скорее всего, он не будет последним министром, который занимается этим вопросом. Резников подчеркнул, что не нужно путать реинтеграцию и деоккупацию.

Как сообщали ранее в

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!