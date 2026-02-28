logo

Бывший президент США Клинтон рассказал в Конгрессе о связях с Эпштейном
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший президент США Клинтон рассказал в Конгрессе о связях с Эпштейном

Билл Клинтон дал показания под присягой в рамках расследования Палаты представителей по контактам с Эпштейном.

28 февраля 2026, 03:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Бывший президент США Билл Клинтон начал давать показания в Конгрессе об обстоятельствах своего знакомства с миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на издание CNN.

Бывший президент США Клинтон рассказал в Конгрессе о связях с Эпштейном

Билл Клинтон (фото из открытых источников)

Клинтон отвечает на вопросы членов Палаты представителей в рамках расследования, посвященного делу Эпштейна и его связям с известными публичными лицами. Показания экспрезидент дает под присягой в закрытом формате. Заседание фиксируется на запись, которую, по информации источников, могут обнародовать через несколько дней.

Билл Клинтон прибыл в Конгресс на следующий день после того, как свидетельство предоставила его жена Хиллари Клинтон. Перед началом слушаний экспрезидент заявил, что не совершал никаких противоправных действий. Он подчеркнул, что его контакты с Эпштейном были лишь эпизодическими и происходили задолго до того, как общественности стало известно о сексуальных преступлениях миллиардера.

"Я знаю, что я видел, и что важнее – чего я не видел. Я знаю, что я делал и чего не делал. Я ничего не видел и не совершил ничего неправильного", – сказал Клинтон.

Из материалов дела Эпштейна известно, что Билл Клинтон не менее 16 раз летал по частному самолету миллиардера. Также ранее публиковались фотографии, на которых он находится в джакузи вместе с женщинами, а также совместные снимки с Гислен Максвелл — бывшей партнершей Эпштейна, признанной соучастницей вовлечения несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Клинтон призвала вызвать Трампа под присягой из-за дела Эпштейна. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон дала показания Комитету по надзору Палаты представителей США по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Как сообщает NBC News, она отрицала какую-либо причастность к деятельности осужденного за сексуальные преступления миллионера.

Хиллари Клинтон также обвинила республиканцев в политическом давлении и намерениях найти компромат, отметив, что внимание следствия должно быть сосредоточено на другом политике. Она указала, что имя действующего президента США Дональда Трампа "десятки тысяч раз" фигурирует в делах.

 



Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/bill-clinton-deposition-epstein-02-27-26
