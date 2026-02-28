logo_ukra

Колишній президент США Клінтон розповів у Конгресі про зв’язки з Епштейном

Білл Клінтон дав свідчення під присягою в межах розслідування Палати представників щодо контактів із Епштейном

28 лютого 2026, 03:05
Автор:
Лиля Воробьева

Колишній президент США Білл Клінтон розпочав надання свідчень у Конгресі щодо обставин свого знайомства з мільярдером Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Про це повідомляє "Главком" із посиланням на видання CNN.

Колишній президент США Клінтон розповів у Конгресі про зв’язки з Епштейном

Білл Клінтон (фото з відкритих джерел)

Клінтон відповідає на запитання членів Палати представників у межах розслідування, присвяченого справі Епштейна та його зв’язкам із відомими публічними особами. Свідчення експрезидент дає під присягою в закритому форматі. Засідання фіксується на запис, який, за інформацією джерел, можуть оприлюднити через кілька днів.

Білл Клінтон прибув до Конгресу наступного дня після того, як свідчення надала його дружина Гілларі Клінтон. Перед початком слухань експрезидент заявив, що не вчиняв жодних протиправних дій. Він наголосив, що його контакти з Епштейном були лише епізодичними і відбувалися задовго до того, як громадськості стало відомо про сексуальні злочини мільярдера.

"Я знаю, що я бачив, і, що важливіше – чого я не бачив. Я знаю, що я робив – і чого не робив. Я нічого не бачив, і не скоїв нічого неправильного", – сказав Клінтон.

Із матеріалів справи Епштейна відомо, що Білл Клінтон щонайменше 16 разів літав приватним літаком мільярдера. Також раніше публікувалися фотографії, на яких він перебуває у джакузі разом із жінками, а також спільні знімки з Гіслен Максвелл — колишньою партнеркою Епштейна, яку визнали співучасницею втягнення неповнолітніх у сексуальну експлуатацію.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Клінтон закликала викликати Трампа під присягою через справу Епштейна. Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон дала свідчення Комітету з нагляду Палати представників США у справі скандального фінансиста Джеффрі Епштейна. Як повідомляє NBC News, вона заперечила будь-яку причетність до діяльності засудженого за сексуальні злочини мільйонера.

 Гілларі Клінтон також звинуватила республіканців у політичному тиску та намірах знайти компромат, зазначивши, що увага слідства має бути зосереджена на іншому політику. Вона вказала, що ім'я чинного президента США Дональда Трампа "десятки тисяч разів" фігурує у матеріалах справи.

 



Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/bill-clinton-deposition-epstein-02-27-26
