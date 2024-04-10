Цели трагические для Украины. Стало известно, почему Джонсон блокирует выделение помощи Киеву

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Максим Яли раскрыл причину почему Майк Джонсон, а де-факто Трамп, блокирует голосование в Палате представителей Конгресса США по выделению военной помощи Украине.
Майк Джонсон
По его словам, в первую очередь они хотят отнять у президента Джо Байдена единственную "победу" на внешнеполитической арене перед президентскими выборами. Впрочем, по его словам, эта цель очевидная и банальная.
А вот вторая цель, говорит эксперт, намного более цинична и трагична для украинского народа.
При этом он подчеркнул, что российского диктатора Путина подобный сценарий полностью устраивает и Китай, впрочем, тоже.
При этом, по мнению Яли, Трампа не волнует, что в стратегической перспективе США понесут колоссальные репутационные потери и веру союзников в США как гаранта их безопасности.
Более того, считает политолог, таким образом Трам пытается уже оказывать давление на европейские страны-члены НАТО с целью заставить их увеличить финансирование обороны и переложить финансовые издержки с американского бюджета. И эта стратегия уже работает.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина проиграет в войне с РФ, то в США в этом будут считать виновным Майка Джонсона.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!