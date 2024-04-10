logo

BTC/USD

69077.72

ETH/USD

3519.27

LTC/USD

96.59

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Цели трагические для Украины. Стало известно, почему Джонсон блокирует выделение помощи Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

Цели трагические для Украины. Стало известно, почему Джонсон блокирует выделение помощи Киеву

Майк Джонсон, за которым стоит Дональд Трамп, блокирует выделение помощи для Украины, поскольку эти политики преследуют две цели, отметил в Фейсбуке политолог Максим Яли. По его словам, они хотят принудить Украину к «миру» с РФ

сегодня, 14:33
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Максим Яли раскрыл причину почему Майк Джонсон, а де-факто Трамп, блокирует голосование в Палате представителей Конгресса США по выделению военной помощи Украине.

Цели трагические для Украины. Стало известно, почему Джонсон блокирует выделение помощи Киеву

Майк Джонсон

По его словам, в первую очередь они хотят отнять у президента Джо Байдена единственную "победу" на внешнеполитической арене перед президентскими выборами. Впрочем, по его словам, эта цель очевидная и банальная.

А вот вторая цель, говорит эксперт, намного более цинична и трагична для украинского народа.

"Трамп надеется, и он уже об этом неоднократно заявлял, что на момент вступления в полномочия Президента США при отсутствии военной помощи Украине со стороны США Путин решит все задекларированные задачи-минимум в Украине — полностью оккупирует территорию Донецкой и Луганской областей. А угроза захвата больших территорий подтолкнет Зеленского к признанию результатов "на земле"
, — отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что российского диктатора Путина подобный сценарий полностью устраивает и Китай, впрочем, тоже.

"А Трампу ещё и достанутся лавры "миротворца", остановившего самую большую войну на территории Европы со времен окончания Второй мировой войны"
, — добавил эксперт.

При этом, по мнению Яли, Трампа не волнует, что в стратегической перспективе США понесут колоссальные репутационные потери и веру союзников в США как гаранта их безопасности.

Более того, считает политолог, таким образом Трам пытается уже оказывать давление на европейские страны-члены НАТО с целью заставить их увеличить финансирование обороны и переложить финансовые издержки с американского бюджета. И эта стратегия уже работает.

"Вот так более сильные игроки решают свои задачи на счёт более слабых игроков"
, — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина проиграет в войне с РФ, то в США в этом будут считать виновным Майка Джонсона.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036EPnCfsjPrL1nNof1vTzPuURSQv9jYjWXRZmTWxAkcoHbvXCDbV2vETbUARcZPzZl&id=100004292079149
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости