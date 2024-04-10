Цели трагические для Украины. Стало известно, почему Джонсон блокирует выделение помощи Киеву

Максим Яли раскрыл причину почему Майк Джонсон, а де-факто Трамп, блокирует голосование в Палате представителей Конгресса США по выделению военной помощи Украине.

Майк Джонсон

По его словам, в первую очередь они хотят отнять у президента Джо Байдена единственную "победу" на внешнеполитической арене перед президентскими выборами. Впрочем, по его словам, эта цель очевидная и банальная.

А вот вторая цель, говорит эксперт, намного более цинична и трагична для украинского народа.

"Трамп надеется, и он уже об этом неоднократно заявлял, что на момент вступления в полномочия Президента США при отсутствии военной помощи Украине со стороны США Путин решит все задекларированные задачи-минимум в Украине — полностью оккупирует территорию Донецкой и Луганской областей. А угроза захвата больших территорий подтолкнет Зеленского к признанию результатов "на земле" , — отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что российского диктатора Путина подобный сценарий полностью устраивает и Китай, впрочем, тоже.

"А Трампу ещё и достанутся лавры "миротворца", остановившего самую большую войну на территории Европы со времен окончания Второй мировой войны" , — добавил эксперт.

При этом, по мнению Яли, Трампа не волнует, что в стратегической перспективе США понесут колоссальные репутационные потери и веру союзников в США как гаранта их безопасности.

Более того, считает политолог, таким образом Трам пытается уже оказывать давление на европейские страны-члены НАТО с целью заставить их увеличить финансирование обороны и переложить финансовые издержки с американского бюджета. И эта стратегия уже работает.

"Вот так более сильные игроки решают свои задачи на счёт более слабых игроков" , — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина проиграет в войне с РФ, то в США в этом будут считать виновным Майка Джонсона.



